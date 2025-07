Madagascar: Transport national RN4 - Moins de déplacements vers la capitale

La haute saison a déjà commencé depuis le mois de juin. Pourtant, le transport national entre Mahajanga et la capitale rencontre des difficultés. Depuis janvier jusqu'à ce jour, le nombre de taxis-brousse partant pour Antananarivo n'a pas évolué : il est resté inchangé.

C'est ce que déclare le chef de la gare routière nationale d'Aranta, Serge Saïd : « Le nombre de véhicules reste à trente par jour, contre soixante durant la haute saison habituelle, soit une baisse de 50 %. D'ordinaire, au mois d'avril, période de vacances, le nombre de taxis-brousse augmente et cela continue jusqu'en juillet. Mais cette année, on observe une diminution des déplacements de nos clients vers Tana. Les raisons sont multiples : l'inflation, la hausse des prix des marchandises et des produits, ainsi que la généralisation des achats en ligne, qui permet aux gens d'éviter les déplacements. Les colis sont alors transportés par les taxis-brousse ou les fourgons. »

Les coopératives sont ainsi contraintes de baisser le prix des billets. « En revanche, le nombre de véhicules qui rejoignent Mahajanga commence à augmenter », ajoute le chef de gare.

L'état de la route nationale ainsi que la longueur du trajet dissuadent également les voyageurs. Le voyage dure entre 13 et 15 heures pour certains véhicules, voire plus. De plus, le froid hivernal actuel à Tana semble rebuter les habitants de Mahajanga. Le prix du billet varie de 50 000 à 60 000 ariary.

« Pendant les grandes vacances, les contrôles avant départ ainsi que ceux effectués sur les RN4 et RN54 seront renforcés. Des actions de sensibilisation seront menées dans toutes les gares routières, dans les médias et via des affiches promotionnelles. Les mesures de sécurité routière seront également renforcées pour prévenir les accidents : des pauses obligatoires dans les aires de repos prévues à cet effet seront instaurées en collaboration avec les forces de sécurité, notamment les gendarmes déployés le long de la route nationale », précise la directrice de l'Agence des transports terrestres de Mahajanga, Genatrita Michèlle Zézé Razafinandrasana.