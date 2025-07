Madagascar: Super Car GT4/GP Bangsaen - Iaro Razanakoto finit troisième

Remontada. Le pilote malgache évoluant en Thaïlande, Iaro Niaina Razanakoto, termine sur la troisième marche du podium au Grand Prix de Bangsaen de Super Car Grand Tourisme 4 (GT4). Le Malgache, superstar du circuit thaïlandais, finit troisième en «Porsche Sprint Challenge», deuxième de sa catégorie, et P6 Overall (sixième au classement général). Iaro a également signé le meilleur temps dans sa catégorie (1:44). Le pilote de la Grande Île a réalisé une remontada impressionnante durant la course de dimanche.

Son copilote, Max, a été victime d'un accident au cours de la séance d'essais libres de samedi. Le châssis et le moteur ont été endommagés. «La vitesse de la voiture ne dépassait plus les 40 km/h. Elle se mettait automatiquement en mode de sécurité (safe-mode). Au-delà de cette vitesse, le moteur surchauffait et perdait énormément d'huile», explique Iaro Razanakoto.

L'équipe Porsche a dû commander un moteur neuf depuis la Malaisie. Celui-ci est arrivé le dimanche matin, et l'équipe mécanique a pu l'installer à temps, juste avant le coup d'envoi de la course.

« Nous n'avons pas effectué le premier tour d'essais qualificatifs et nous avons pris le départ en dernière position... De la 13e place, nous sommes remontés à la 10e, puis redescendus à la 9e. J'ai remplacé Max après les vingt-cinq premières minutes de course et j'ai pu rattraper le retard », se réjouit le pilote malgache.

Sa prochaine course sera le Grand Prix de Malaisie, sur le circuit de Formule 1 de Sepang, le mois prochain.