Madagascar: Lynaress, une passion musicale devenue mission de vie

« Je ne pensais pas que ce rêve allait vraiment devenir ma vie. Mais puisque la musique m'habite, j'ai décidé d'en faire une mission, pour moi comme pour les autres. »

Ces mots de Lynaress, de son vrai nom Bryan LynaressRajaonarivelo, résument le tournant qu'il a pris en plongeant corps et âme dans l'univers musical.

Né dans une famille bercée par la musique -- un père guitariste et compositeur -- Bryan Lynaress Rajaonarivelo grandit avec des notes et des mots qui forment très tôt en lui le goût de la création. Dès son plus jeune âge, il compose des chansons, sans se douter que ce loisir allait bientôt devenir son quotidien... et bien plus encore.

Le déclic ? C'est Ayam, son épouse, qui le provoque. En voyant sa conjointe devenir chanteuse et se faire un nom dans le milieu, il choisit de s'effacer derrière elle dans un premier temps, lui confiant certaines de ses compositions. Le tournant majeur est venu avec « Mbayany ». Son univers musical se situe entre pop balade, afro pop, R&B, toujours en fonction de l'émotion qu'il souhaite transmettre. Succès immédiat. Le public accroche. Et lui comprend qu'il tient là quelque chose de précieux.

À partir de là, tout s'enchaîne. Lynaress devient le manager d'Ayam, épaulant sa carrière avec une rigueur professionnelle, mais surtout avec un amour profond pour la musique et le message qu'elle véhicule. Ensemble, ils évoluent dans ce monde artistique avec une vision commune : celle d'avoir un impact positif sur la vie des autres.

« Ce qu'on vit, on doit le vivre à fond. Et ce qu'on a, on doit le partager. » Cette philosophie anime chacun de leurs projets. Très vite, leur univers dépasse le cadre musical : ils cherchent à inspirer, à motiver, à influencer positivement ceux qui les suivent.

Aujourd'hui, le duo prépare activement l'album d'Ayam, intitulé « Hop », prévu pour très bientôt. Un projet très attendu qui s'annonce comme un manifeste de vie, de lutte et d'espoir, ainsi que des tournées et des shows à Antananarivo et Antsirabe. Lynaress, désormais pleinement acteur de cette aventure, ne se contente plus d'écrire ou de produire. Il construit un pont entre sa passion d'enfant et une ambition bien plus grande : faire rayonner des valeurs à travers la musique.

Un parcours fait de sincérité, de travail d'équipe, et surtout d'amour pour l'art et les gens. Lynaress n'est pas seulement un artiste : il est une passerelle vers des émotions vraies et un avenir qu'il veut toujours plus lumineux.