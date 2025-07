Soudan: Le Vice-président du conseil souverain rencontre une délégation du comité populaire masalit au pays

Le vice-président du Conseil de souveraineté, le commandant Malik Agar Ayer a salué le rôle joué par les comités organes et coordinations populaires et leur participation à la bataille de la dignité pour défendre la patrie, élever son statut et protéger ses terres.

Lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau à Port Soudan avec une délégation du Comité Populaire Masalit au Soudan, dirigée par M. Mohamed Al-Doma, Son Excellence a souligné la nécessité d'efforts concertés et d'une coordination conjointe pour renforcer l'unité nationale, la cohésion populaire, la construction communautaire et oeuvrer pour l'unité et l'harmonie des communautés locales dans l'État du Darfour occidental.

De son côté, le directeur de l'Université Al-Geneina et membre de la délégation, le prof Al-Tayeb Ali Ahmed, a expliqué que la réunion a discuté d'un certain nombre de questions soudanaises importantes à ce stade en général, et de la situation dans l'État du Darfour occidental et dans la ville d'Al-Geneina en particulier, et de la nécessité de participer à la reconstruction au cours de la prochaine étape.

Son Excellence a déclaré que la délégation a affirmé son plein soutien au leadership du pays dans la bataille de la dignité, aux efforts déployés pour reconstruire et fournir des services, et sa solidarité avec les problèmes des personnes déplacées et des réfugiés au Tchad.

Son Excellence a ajouté que le Vice-président du Conseil de souveraineté a salué le grand rôle du peuple de l'Ouest Darfour dans la bataille de la dignité et sa participation significative aux questions liées à la paix et à la sécurité du Soudan.