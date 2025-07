Afrique: CAN Féminine 2024 - Saratou Traoré, une première majuscule

Il y a des soirs où tout s'aligne. Le maillot, la lumière, l'attente, le but. Et au centre de ce décor parfaitement ajusté, Saratou Traoré. Pour sa toute première apparition à la CAN Féminine CAF TotalEnergies, la milieu de terrain de 22 ans a offert au Mali une victoire fondatrice contre la Tanzanie (1-0) en ouverture du Groupe C, lundi au stade de Berkane et s'est vue logiquement élue Joueuse du Match TotalEnergies. Mais plus qu'un trophée individuel, c'est un moment de grâce collective qu'elle a voulu saluer.

Une frappe et un monde qui bascule

Les grands débuts peuvent tétaniser. Pas Saratou Traoré. Face à une Tanzanie volontaire, elle a très vite pris ses marques au coeur du jeu. Touche après touche, regard levé, appuis souples, elle a organisé, temporisé, relancé. Et juste avant la mi-temps, elle a déclenché. Un ballon venu d'un coup de pied arrêté mal repoussé, une frappe tendue au ras du poteau : 1-0 pour les Aigles Dames. Le soulagement, les poings serrés, le regard vers le banc. Le Mali tenait son avantage. Et sa meneuse du jour.

« Je suis très fière. Gagner ce premier match était essentiel. On a montré de la solidarité, du caractère. Porter ce maillot pour ma première CAN, c'est un rêve devenu réalité », soufflait-elle en zone mixte, encore essoufflée mais le sourire large.

Le Mali Puissanci

Dans un groupe dominé sur le papier par l'Afrique du Sud - facile vainqueur du Ghana (2-0) un peu plus tôt -, chaque point compte double. Et les Maliennes le savaient. Longtemps accrochées par une Tanzanie joueuse, elles ont tenu grâce à leur discipline défensive. Et à l'abattage de Traoré, précieuse dans les transitions, rassurante dans les duels. En seconde période, alors que la pression montait, elle a reculé d'un cran, couverte ses défenseures, cassé les offensives adverses. Un travail de l'ombre, dans la chaleur de Berkane.

« Elles sont revenues avec plus d'intensité, mais on a tenu bon. Il fallait rester concentrées jusqu'au bout. On ne pouvait pas lâcher », a-t-elle glissé, lucide, en repassant mentalement les dernières minutes.

En ligne de mire, le Ghana

Professionnelle à Wuhan Jianghan, dans le championnat chinois, Traoré a déjà connu l'exigence de l'étranger. Mais cette CAN, elle l'attendait comme une promesse. Et elle n'a pas déçu. À l'issue du match, lorsqu'on lui remet son trophée de meilleure joueuse, elle ne le brandit pas, elle le désigne presque comme un relais.

« Ce trophée, je le dédie à ma famille, à mes coéquipières et à tout le Mali. Porter ces couleurs, c'est une responsabilité. Je remercie mes partenaires, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Maintenant, il faut continuer. On veut aller plus loin. »

Grâce à ce succès, le Mali s'installe à la deuxième place du groupe C, juste derrière l'Afrique du Sud, à la différence de buts. Prochaine étape : le Ghana, vendredi 11 juillet, toujours à Berkane. Un derby d'Afrique de l'Ouest qui s'annonce tendu, mais que les Maliennes aborderont avec le calme de celles qui ont déjà ouvert la voie.