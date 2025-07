Ile Maurice: Une réforme en faveur des parents solos

Depuis trop longtemps, des parents seuls à Maurice vivent une double peine : élever leurs enfants dans le silence et l'injustice, tout en étant prisonniers d'un système juridique qui leur refuse le pouvoir d'agir pleinement. C'est pour briser ce silence qu'une lettre ouverte, adressée le 25 juin à la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a mis en lumière ce combat trop souvent ignoré.

Des centaines de parents - souvent des mères - élèvent seuls leurs enfants après avoir été abandonnés, non seulement par l'autre parent, mais aussi par le système juridique. Ces parents ne demandent pas la charité ni des privilèges, mais simplement un cadre légal clair qui reconnaisse leur réalité et leur permette d'agir pleinement pour le bien-être de leurs enfants.

Aujourd'hui encore, lorsqu'un parent abandonne le foyer, ne contribue ni financièrement ni émotionnellement à l'éducation de l'enfant, l'autre parent reste tenu d'obtenir son autorisation pour des décisions simples : renouveler un passeport, faire voyager l'enfant, consulter un spécialiste, changer d'école ou inscrire l'enfant à une activité. Le parent absent, juridiquement tout-puissant, devient une ombre qui paralyse. Et en cas de refus ou d'impossibilité de contact, la seule solution reste le tribunal - avec des délais longs, des coûts élevés et un épuisement émotionnel garanti.

Cette situation n'est pas un dysfonctionnement ponctuel : elle est structurelle. Elle touche de plein fouet des familles monoparentales qui n'ont pas choisi de l'être et qui doivent gérer, en plus du quotidien, les embûches d'un cadre légal inadapté aux réalités d'aujourd'hui.

À la suite de la publication de la lettre, la ministre Arianne Navarre-Marie a invité l'auteure à une rencontre à son bureau de Newton Tower. En 15 minutes d'échange, la ministre a reconnu la pertinence et l'urgence de la problématique, tout en soulignant les répercussions profondes sur l'épanouissement des enfants concernés.

Elle a annoncé que ses conseillers travailleront sur des propositions concrètes d'amendements législatifs. Ces pistes viseront notamment à instaurer une procédure accélérée pour la suspension ou la déchéance de l'autorité parentale en cas d'abandon prolongé, ainsi qu'à créer un statut de «parent unique par abandon», permettant au parent actif de prendre toutes les décisions nécessaires sans accord préalable de l'autre parent, par exemple.

La ministre a également exprimé sa volonté de rester en contact avec les parents concernés. Elle a demandé de l'aide pour recueillir un maximum de témoignages afin de nourrir et de consolider ces propositions. Cette démarche s'inscrit dans un plan plus large de protection des familles monoparentales et de réforme des dispositifs liés à l'autorité parentale.

Des propositions concrètes pour une réforme attendue

· Parmi les propositions portées dans la lettre et désormais sur la table du ministère, quatre axes principaux se dégagent :

· Procédure accélérée, gratuite et accessible pour la suspension ou la déchéance de l'autorité parentale dans les cas d'abandon manifeste et prolongé.

· Création d'un statut légal de «parent unique par abandon» pour donner un cadre clair à ces situations spécifiques.

· Aide juridique gratuite ou subventionnée pour accompagner les parents dans ces démarches, afin que la protection de l'enfant ne soit pas réservée à ceux qui en ont les moyens.

· Simplification des démarches administratives, notamment pour l'obtention et le renouvellement de documents officiels, tels que les passeports, sans nécessiter la signature du parent absent dans les cas documentés.

Un problème répandu et urgent

Le recensement de 2024 révèle près de 180 000 enfants de moins de 15 ans à Maurice, avec une progression constante des familles monoparentales. Entre 2020 et 2022, la Child Development Unit a officiellement recensé plus de 140 cas d'abandon parental - un chiffre qui ne représente que la partie visible d'un problème bien plus vaste. Dans les écoles, les hôpitaux, les tribunaux et les services sociaux, les conséquences de ce vide juridique sont visibles et pesantes. Pourtant, jusqu'à présent, aucune réforme significative n'a été adoptée pour remédier à cette injustice.

Une occasion à saisir pour la justice familiale

La reconnaissance officielle par la ministre Arianne Navarre-Marie est une avancée majeure, mais elle doit impérativement se traduire en actes concrets. L'engagement du ministère à travailler sur des propositions d'amendements législatifs est une première étape encourageante. Le dialogue doit se poursuivre, en associant les parents concernés, les acteurs sociaux et juridiques, pour bâtir une réforme solide, humaine et juste.

Il ne s'agit pas de marginaliser un parent absent, mais d'assurer que chaque enfant puisse bénéficier d'un cadre familial stable et protégé. Les parents concernés ne réclament pas la charité : ils exigent une justice adaptée à leur réalité.