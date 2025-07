Ile Maurice: Nikola Karabatic - «On a hâte de découvrir les fans et de partager les valeurs du sport»

Nikola Karabatic, Jackson Richardson, Patrick Cazal et Daniel Narcisse : à eux quatre, ils détiennent le plus beau palmarès du sport français ! Car comme le dit Dominique Filleul, directeur général de City Sport Maurice, le match des légendes, ce soir à 19h00, dépasse le cadre du handball ! Champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe, champions de France, vainqueurs de la Ligue des Champions, meilleurs joueurs au monde, champions dans tous les grands championnats en Europe, ces quatre-là sont vraiment des stars du sport !

Et hier, Dominique Filleul a tenu à les présenter lors d'un point de presse à l'hôtel RIU au Morne. «On dépasse le cadre du handball car tous les sportifs connaissent ces noms. Pour nous, City Sport, c'est un immense plaisir d'avoir organisé ce match de gala. Sans l'Association Gaston Richardson et Jessie Thérèse, notre ami mauricien vivant à La Réunion, cela n'aurait pas été possible. Tous ceux qui seront là, demain (NdlR : aujourd'hui), seront ravis de voir évoluer tous ces sportifs faire une belle démonstration de handball», a fait ressortir Dominique Filleul, l'homme fort derrière la venue de ces légendes.

Le plus connu d'entre eux est Nikola Karabatic. Le jeune retraité a tout gagné dans sa carrière avec l'équipe de France, mais aussi avec Montpellier et le PSG en France, Kiel en Allemagne et Barcelone en Espagne. L'avoir en vacances est déjà un cadeau, mais le voir évoluer sur les parquets est un honneur. «Au nom des joueurs ici présents, nous tenons à vous remercier pour votre invitation et votre accueil après ces quelques jours passés à La Réunion pour le match très important qu'on a joué pour l'Association Gaston Richardson devant une salle pleine. On avait hâte de venir à l'île Maurice et on a hâte aussi de découvrir les spectateurs fans de sport et de handball mauriciens afin de partager les valeurs du sport», a-t-il fait ressortir en conférence de presse.

Jackson Richardson n'est pas un inconnu des Mauriciens. Il était déjà à la tête d'une équipe de stars en 2002. Il revient cette fois dans la peau de l'entraîneur. «Pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir à l'île Maurice. On a créé l'Association Gaston Richardson pour rendre hommage à notre papa et cet évènement nous donnera l'occasion de rendre hommage à Bill Thérèse, le papa de Jessie. Ça a toujours été le rêve de Jessie de faire un match à l'île Maurice pour son papa. C'est quelqu'un qu'on adore et qu'on apprécie. Il a toujours voulu faire le maximum pour son île et pour lui, ce sera une bonne opportunité de faire promouvoir le handball. Bill Thérèse, c'est quelqu'un que j'ai connu et qui m'a donné encore plus envie de revenir dans votre île», a fait remarquer celui qui a été le premier Français à être désigné meilleur joueur du monde en 1995.

L'axe réunionnais sera omniprésent, avec la participation de Patrick Cazal et de Daniel Narcisse également. Ils ont participé au match de gala, samedi dernier, à La Réunion, et font le saut ici pour faire le spectacle. «Étant Réunionnais, j'ai la chance de venir souvent chez vous. J'apprends de plus en plus à connaître cette île et je suis très heureux d'être là. Je sais que tous les champions qui nous accompagnent vont, à travers cette rencontre, montrer l'exemple et être une forme d'inspiration non pas simplement pour les valeurs sportives mais pour être des ambassadeurs de cette belle île», note Patrick Cazal, qui a entraîné Dunkerque pendant 13 ans.

«Je n'ai pas la chance de venir à Maurice aussi souvent que Patrick Cazal, mais moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu ici. La deuxième fois, c'était quand ma femme était enceinte d'un petit gars, qui est là aujourd'hui et qui va porter le maillot et les valeurs qui vont avec le handball. Demain (NdlR : aujourd'hui), c'est important que tous les joueurs puissent montrer leur talent parce que ça va sûrement créer des vocations pour tous les Mauriciens et peut-être, c'est eux qui viendront demain mettre en avant l'île Maurice sur le plan international», a quant à lui fait ressortir Daniel Narcisse.

«Au nom de l'Association Gaston Richardson, nous remercions Dominique Filleul d'avoir organisé ce beau voyage pour nous à Maurice et d'avoir apporté le handball de ces grands joueurs talentueux à Maurice», a conclu Michel Richardson, frère de Jackson.

Sydney Pierre, Junior Minister au ministère du Tourisme , était aussi présent pour l'occasion. «Je suis vraiment très fier et ravi de faire partie de cet évènement et d'être associé à ces légendes du handball international. Votre présence parmi nous témoigne de votre engagement indéfectible envers le sport et ses valeurs, mais aussi de l'attrait grandissant de notre île comme destination privilégiée pour les évènements sportifs de haut niveau. Ce match sera, sans aucun doute, un moment unique de partage de passion et d'inspiration, notamment pour notre jeunesse, surtout dans une période où notre jeunesse a vrai- ment besoin d'inspiration. Le tourisme sportif est un levier stratégique de croissance et de rayonnement international», a-t-il fait ressortir en guise d'allocution.

Pour information, cinq Mauriciens viendront s'ajouter à la liste des joueurs étrangers: Cédric Kistohurry, Brandon Natian, Jonathan Ramsamy, Pascal Yeung Ying In et Fabrice Mardaymootoo sont les heureux élus de ce match d'une vie.

À noter que le Gymnase de Phoenix est complet pour ce soir. Ceux ayant réservé leur place à travers un formulaire Google devront présenter une pièce d'identité à l'entrée.