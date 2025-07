Le ministère de la Santé et de l'action sociale, en collaboration avec le ministère des collectivités territoriales et du ménage des territoires et avec l'appui de l'ong ibp, organise depuis hier, à saly-portudal, un atelier national de réflexion sur la gouvernance du système de santé autour des pôles territoires.

Cette initiative stratégique s'inscrit dans le cadre de l'agenda national de transformation 2050 et vise à adapter la gouvernance sanitaire aux dynamiques de développement territorial, conformément à la stratégie nationale de développement 2025-2029, qui ambitionne une couverture sanitaire, universelle, équitable et durable. Repenser la santé à l'échelle des territoires constitue l'attente principale de la rencontre qui se poursuit jusqu'au 9 juillet 2025.

L'objectif principal de cet atelier est de repenser l'organisation et le fonctionnement du système de santé en s'appuyant sur les pôles territoires, plutôt que sur le découpage administratif traditionnel. Cette approche novatrice cherche à anticiper les changements structurels et à mettre en place un dispositif cohérent et partagé entre les différentes régions.

Saer Ndao, le gouverneur de la région de Thiès, a souligné l'urgence de cette réflexion lors de l'ouverture des travaux. « Le ministère de la Santé, à travers ses techniciens, a voulu anticiper ce changement de paradigme. Nous allons vers les pôles territoires, mais nous ne devons pas être rattrapés par le temps. Il nous faut réfléchir ensemble à un dispositif sanitaire en phase avec ces nouvelles dynamiques, dans une logique de multisectorialité.»

Un nouveau modèle de gouvernance en gestation

Le gouverneur Ndao a expliqué que cette transition nécessitera une révision des modes de gestion et une nouvelle dynamique d'actions impliquant tous les acteurs du secteur sanitaire. «Thiès étant un pôle territoire à part, la logique ne sera pas la même que dans les pôles où deux régions sont jumelées. Il nous faut donc un modèle standardisé mais adaptable, partagé entre tous les acteurs, pour assurer une mise en œuvre harmonieuse ».

Cet atelier marque une étape cruciale dans la refonte du système de santé sénégalais, en alignant la gouvernance sanitaire sur les réalités territoriales émergentes. Les conclusions des travaux devraient aboutir à un cadre stratégique opérationnel, garantissant une transition fluide vers ce nouveau paradigme.