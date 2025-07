Sénégal: Rapport de développement durable 2024 - Endeavour Mining a versé 116 milliards FCFA à l'État en 2024

Endeavour Mining a présenté hier, lundi 7 juillet son Rapport de Développement Durable 2024. Ce dernier détaille les résultats de ses actions menées au Sénégal pour renforcer l'impact positif de ses opérations. À travers le complexe aurifère de Sabodala-Massawa, le Groupe agit pour une croissance inclusive, un développement économique ancré localement, et une transition vers une industrie minière.

Endeavour mining a versé à l'État du Sénégal 116 milliards Fcfa en 2024 sous forme de taxes, impôts, droits de douane, redevances et dividendes. C'est ce qui ressort du rapport de Développement Durable 2024 de la société minière rendu public hier, lundi 7 juillet. Le document révéle que plus de 2 700 emplois ont été générés à Sabodala-Massawa, dont 95% de Sénégalais. 39 stages offerts à des jeunes sénégalais leur offrant une expérience professionnelle précieuse dans l'industrie minière. Selon le rapport, 77 % des achats ont été effectués auprès de fournisseurs locaux, contribuant au développement du tissu économique local.

Endeavour Mining vise la « Zéro Émission » d'ici 2050 et projette de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité au Sénégal, et dans toute l'Afrique de l'Ouest. A ce titre, la société a mis en service une centrale solaire de 37 MW sur le site de Sabodala-Massawa, associée à un système de stockage d'énergie, permettant de réduire de 24% les émissions carbone .650 hectares de reboisement ont été engagés en soutien au programme Grande Muraille Verte depuis 2022. 1 237 arbres plantés en 2024 dans le cadre d'un programme de reboisement porté par la Fondation Endeavour ; 1 500 hectares de zones de préservation écologique délimitées sur le site de Sabodala-Massawa.

Le Groupe s'engage à construire des relations de confiance durables avec les communautés, en s'appuyant sur un dialogue structuré, une écoute attentive et des initiatives développées en étroite collaboration avec les parties prenantes locales. Selon le document, 1,6 milliard FCFA ont été investis volontairement dans des projets communautaires axés sur la santé l'éducation, l'insertion et les infrastructures ; plus de 1 900 femmes accompagnées via des coopératives agricoles féminines bénéficiant d'un appui en équipements, semences et formations techniques. Endeavour Mining déploie une stratégie de prévention ancrée localement et construite avec les acteurs de terrain.

Ainsi, 36 % de réduction du taux d'incidence des cas de palu sur l'ensemble des sites du Groupe grâce à un programme de prévention renforcée ; 117 consultations gratuites réalisées pour les personnes du troisième âge dans le cadre d'une campagne gériatrique à Sabodala et Khossanto ; 374 patients consultés gratuitement pour les anomalies de la vue, 73 patients traités pour la cataracte et 82 paires de lunettes offertes dans le cadre de la campagne « Caravane de santé ».