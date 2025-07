Les premiers résultats du Baccalauréat général 2025 ne sont pas du tout fameux. En tout cas c'est le constat fait hier, lundi 7 juillet 2025, par un certain nombre de présidents de Jury et proviseurs de lycées. Au lycée de Kaolack, sur les 386 candidats du Jury 1298, un nombre de 46 élèves est déclaré admis dès le 1er tour, avec au total 7 mentions Assez-bien, et 70 autres candidats admissibles pour le second tour.

Au lycée Ibrahima Diour de Kaolack, c'est aussi les mêmes tendances qu'on a pu observer. Car, sur les 200 candidats en Série L', inscrits au Jury 1307, seuls treize (13) ont été déclarés admis au 1er tour contre 29 admissibles. Ce qui, de l'avis du président du Jury, n'est pas fameux comme résultats. En Série L2, par contre, on a pu observer un léger mieux car, sur un nombre total de 154 candidats, 22 sont admis d'office dont quatre (4) mentions Assez-bien ont été enregistrés contre 53 admissibilités.

Dans le centre de référence du lycée Waldiodio Ndiaye, notamment dans le Jury 1300, qui regroupe quatre (4) Séries, les taux de réussite au premier tour ont varié de 22 à 25%. En Série L2, sur les 249 candidats ayant composé, 41 ont été déclarés admis d'office contre 50 admissibilités. En S2, un nombre de 32 candidats sont admis d'office, sur les 97 qui ont composé, contre 27 admissibles pour le second tour. En langue arabe, 65 candidats sur les 66 initialement inscrits ont composé. Un total de 17 candidats a été déclaré admis d'office et 24 autres sont renvoyés au second tour. En Série S2a, onze (11) candidats ont affronté les épreuves et trois (3) parmi eux s'en sont sortis dès le premier tour. Alors que six (6) d'entre eux sont autorisés à combler le reste des points perdus à la session qui va suivre.

Pour le proviseur du lycée Waldiodio Ndiaye, Birame Faye, le cumul des résultats donne un total de 93 admis d'office contre 107 candidats admissibles pour le second tour ; soit un taux de 25%. Ce qui n'est pas fameux par rapport aux années précédentes. Toutefois, le centre pourrait connaître une amélioration du pourcentage de réussite avec un éventuel taux de 50% ou à la limite 40 à 40 et quelque pour cent à la suite du second tour.