Madagascar: Electrification - Une centrale solaire en vue à Talata Ampano à Fianarantsoa

L'État continue de miser sur les énergies renouvelables pour renforcer l'accès à l'électricité dans tout le pays. Un nouveau projet prévoit la construction d'une centrale solaire à Talata Ampano, dans le district de Vohibato, à Fianarantsoa.

D'après le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, les préparatifs fonciers sont déjà terminés. Les travaux pourront commencer dès que toutes les conditions seront réunies. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a visité le site le 3 juillet, accompagné de techniciens de la Jirama. Cette descente technique avait pour but d'évaluer les aspects opérationnels du projet et d'assurer sa mise en oeuvre rapide et efficace.

Cette descente a permis d'évaluer les aspects opérationnels du projet afin d'assurer une mise en œuvre efficace et rapide. D'après la délégation, ce projet s'inscrit dans la politique nationale de promotion des énergies renouvelables, visant à améliorer la production et l'accès à l'électricité dans les zones rurales, tout en contribuant à la transition énergétique. L'objectif est de renforcer l'indépendance énergétique et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Face à une demande croissante en électricité, la future centrale solaire de Talata Ampano apporte une solution durable. La future centrale solaire de Talata Ampano apportera ainsi une réponse durable aux besoins énergétiques locaux. Elle participera à l'essor économique et social de la région grâce à un accès élargi à l'électricité.