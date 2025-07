Sénégal: Une mère et sa fille décrochent ensemble le diplôme

La prouesse est tout aussi émouvante qu'inspirante. Une mère âgée de 49 ans et sa fille ont franchi ensemble la ligne d'arrivée avec succès à l'examen du baccalauréat technique 2025, suscitant ainsi admiration et respect dans tout le pays. C'est au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel que ce double exploit a été réalisé. Il a été jugé comme étant le fruit d'une volonté farouche de réussir et d'une solidarité familiale exemplaire.

Sokhna Bigué Mbodj Ndong, élève en série Steg au cours privés Fallou Gallas de Mbacké, et sa mère, candidate libre, ont décroché ensemble leur baccalauréat technique lors de cette session 2025. Sur sa page Facebook, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) n'a pas manqué de saluer cette réussite « remarquable ». Selon Abdourahmane Diouf, « le succès de cette mère et de sa fille est une illustration vivante de la résilience humaine ». « Cette réussite exceptionnelle témoigne de la vitalité de notre système éducatif et de sa capacité à accompagner toutes les ambitions, quel que soit l'âge ou le parcours », a indiqué le ministre. Il a estimé « qu'au-delà du fait divers, cette double réussite incarne un message universel : il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver.

Elle remet aussi en lumière l'importance de l'éducation tout au long de la vie, une valeur que promeut activement le ministère ». En félicitant chaleureusement cette mère et sa fille, Abdourahamne Diouf « salue également, à travers elles, les nouveaux bacheliers de l'édition 2025 ». « Une promotion dont l'histoire retiendra qu'au-delà des résultats, certaines réussites portent en elles une charge symbolique capable d'inspirer toute une nation ». Le ministre de rappeler que la mère, candidate libre, avait mis entre parenthèses sa scolarité pendant plus de vingt ans pour se consacrer à sa vie de famille. Pourtant, elle n'a jamais renoncé à son rêve : obtenir son bac. Cette année, elle a décidé de reprendre le chemin des études, épaulée par sa fille avec qui elle a partagé salles de classe, révisions et émotions. « Ensemble, elles ont affronté les épreuves, soutenues par une volonté commune de réussir », a souligné le ministre.