Une délégation de journalistes venus de plusieurs pays dont le Congo a récemment visité le théâtre d'art Muqam du Xinjiang. Ils y ont découvert la richesse de l'art Muqam ouïghour qui intègre chants, danses, musique folkloriques et classiques.

Le Muqam ouïghour est un spectacle de musique et de danse traditionnelle qui tisse un récit captivant de l'histoire et des traditions du peuple ouïghour. Il combine divers éléments artistiques, tels que la musique, la danse et le conte, pour créer une expérience fascinante pour le public. Les journalistes ont pu constater la richesse de cet art qui est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

En effet, ce lieu est un symbole de la culture ouïghoure et abrite plusieurs troupes artistiques, mettant en avant diverses formes d'expression, notamment l'acrobatie, les percussions. Le théâtre organise chaque année des représentations de grande envergure dans la région autonome, offrant ainsi à la communauté une expérience culturelle exceptionnelle.

Lors de leur visite, les journalistes ont également se sont fait une idée de la capacité de l'art Muqam ouïghour à transcender les frontières et à favoriser la compréhension entre les cultures. Ce théâtre accueille régulièrement des performances de danseurs du Kazakhstan, d'Ouzbékistan et de talents locaux, témoignant de la richesse de la coopératon culturelle internationale.

La visite du théâtre d'art Muqam du Xinjiang a permis aux journalistes de se faire une idée de la richesse de l'art Muqam ouïghour et de constater l'importance de la préservation de ce patrimoine culturel. « Une expérience qui contribuera à promouvoir la compréhension et l'appréciation de la culture ouïghoure dans le monde entier », a déclaré Chen Wei, metteuse en scène d'opéra et professeure au Conservatoire de musique de Chine.

Pour finir, les journalistes ont eu l'opportunité d'assister à des spectacles qui leur ont permis de mieux s'imprégner de cette culture riche et fascinante. Notons que, l'art muqam ouïgour du Xinjiang, en Chine, a développé quatre principaux styles régionaux : les Douze Muqams, le Dolan Muqam, le Turpan Muqam et le Hami Muqam. Chaque style possède ses propres caractéristiques.