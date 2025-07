Sénégal: Une UFR de l'université de Thiès s'engage dans la valorisation des produits locaux

Thiès — L'Unité de formation et de recherche (UFR) Sciences économiques et sociales (SES) de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) vient de lancer une formation en e-commerce et distribution de produits locaux, en vue d'une meilleure valorisation des produits locaux.

Cette formation a été lancée lundi, dans le cadre du projet "PEA DISCOM", un partenariat académique entre l'UIDT et l'université de Lille, en France.

Le projet vise à développer des formations de qualité en science de gestion à l'UIDT, en licence, master I, et II et doctorat.

"L'idée, c'est de valoriser nos produits locaux et de faciliter l'expertise locale, pour améliorer la lutte contre l'insécurité alimentaire et promouvoir la souveraineté au Sénégal", a affirmé Ibrahima Thiam, le directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales de l'université Iba Der Thiam.

L'UFR avait organisé, l'année dernière, une licence en commerce et distribution, avec l'appui du Fonds de formation professionnelle et technique (3FPT), en partenariat avec Auchan.

"Les étudiants formés l'année dernière ont eu à faire des stages pratiques en alternance. IIs ont soutenu leurs projets de fin de cycle", a ajouté le directeur de l'UFR SES.

Ils devront aider à développer une expertise nationale sur les questions liées au commerce et à la distribution des produits locaux, mais aussi une expertise sur la technologie liée au web.

Une première cohorte d'une trentaine d'étudiants ont été formés en commerce et distribution de produits locaux, a-t-il renseigné, en précisant que l'enjeu principal était de "renforcer" leurs compétences.

Les secteurs visés sont la grande distribution, d'autant que "nous sommes à un tournant décisif dans la manière même de commercialiser nos produits locaux", a dit M. Thiam.

"L'avantage avec cette formation (est qu'ils) seront dans le commerce et dans la distribution", a ajouté le directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales de l'université Iba Der Thiam de Thiès.

Après la licence en commerce et distribution, il fallait lancer une licence en e-commerce, pour développer des technologies innovantes, vu que beaucoup d'échanges se font en ligne. D'où la nécessité d'un master en études, recherches et conseils en gestion, lancé lundi, a-t-il dit.

"L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est l'insertion après la formation", a relevé Ibrahima Thiam.

Selon lui, cette formation prend en compte l'acquisition d'autres compétences, pour faciliter l'emploi, à la fin de la session.

Le chef de projet PEA DISCOM, Mamadou Sall, a fait observer que la formation insiste à la fois sur des connaissances théoriques, techniques et pratiques.

Elle intègre des éléments du développement personnel, pour permettre aux étudiants d'avoir le savoir-être nécessaire pour être reconnu comme un professionnel en entreprise ou dans l'administration.

M. Sall précise que le projet travaille "'froidement, avec assez de recul, pour mettre en oeuvre tous les éléments qui vont permettre cette insertion professionnelle".