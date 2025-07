Addis-Abeba — Lors de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FdD4), les pays africains ont plaidé avec force en faveur d'une refonte du système financier mondial afin de refléter les réalités et les risques actuels du développement.

Organisée à Séville, en Espagne, la conférence s'est conclue par l'adoption d'un document final de 38 pages, l'« Engagement de Séville », qui décrit les mesures volontaires visant à améliorer l'accès au financement et à aligner les investissements sur le développement durable.

Les délégués africains ont fortement insisté sur des priorités clés telles que l'allégement de la dette, l'accès aux financements concessionnels, le financement de la lutte contre le changement climatique et la mobilisation de capitaux privés.

« Pour l'Afrique, il ne s'agit pas d'une discussion théorique. Il s'agit d'une question de survie, de transformation et de souveraineté sur notre trajectoire de développement », a déclaré Claver Gatete, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la CEA.

Le continent a besoin d'environ 1 300 milliards de dollars par an pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Pourtant, les coûts d'emprunt élevés, le financement concessionnel limité et les modèles d'investissement averses au risque continuent de freiner les progrès vers les ODD, la mise en oeuvre de la ZLECA et l'Agenda 2063.

Seuls deux pays africains sont notés « investment grade », malgré un vivier de projets viables dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et des infrastructures numériques.

La plupart d'entre eux sont confrontés à des coûts élevés du service de la dette, et de nombreux pays à revenu intermédiaire sont pris dans une impasse politique : ils ne sont plus éligibles aux prêts concessionnels, mais présentent toujours de profondes vulnérabilités sociales et structurelles.

La CEA a appelé à des réformes pour tenir compte de ces réalités, notamment en modifiant les conditions d'éligibilité des pays aux financements concessionnels, en créant une agence africaine de notation de crédit et en utilisant des outils comme l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle pour mieux évaluer les risques et les besoins d'accès.

« Le PIB à lui seul ne reflète plus la complexité de la vie des gens », a souligné Gatete. « Nous devons développer et intégrer des indicateurs qui prennent en compte la vulnérabilité, la résilience et les inégalités afin que l'éligibilité soit basée sur les besoins, et non seulement sur les chiffres. »

L'une des annonces les plus marquantes de la délégation africaine a été le lancement de la Plateforme d'action pour la mobilisation des investissements privés, une initiative collaborative impliquant la CEA, Convergence Blended Finance, le CAD-OCDE et d'autres partenaires.

Conçue pour attirer davantage de capitaux privés grâce au financement mixte, la plateforme vise à aligner les flux d'investissement sur les priorités nationales et régionales telles que les corridors commerciaux, les zones industrielles et les infrastructures d'énergie renouvelable.

« Nous ne proposons pas une nouvelle liste de projets. Nous proposons un mécanisme coordonné, piloté par l'Afrique, pour orienter les capitaux là où ils sont le plus nécessaires », a déclaré Gatete.

Le potentiel d'investissement de l'Afrique est réel et en pleine croissance. Avec la ZLECA, qui crée un bloc économique de 3 400 milliards de dollars couvrant 1,5 milliard de personnes, et un vivier constant de projets bancables dans tous les secteurs, la CEA soutient que le chaînon manquant n'est pas l'opportunité, mais la perception.

Gatete a souligné que l'Afrique ne manque pas de projets d'investissement. Le continent manque de capitaux. Il a déploré que « des modèles de risque obsolètes et des notations de crédit biaisées continuent de détourner les capitaux du continent, malgré les réformes et les opportunités sur le terrain ».

La CEA a souligné que les outils de réduction des risques et l'amélioration de l'architecture financière sont essentiels pour attirer les investissements privés à long terme et les investissements directs étrangers (IDE) à grande échelle.

Plusieurs pays africains ont également plaidé en faveur d'une mise à jour des cadres de gestion de la dette souveraine, appelant à des mécanismes de restructuration plus rapides et plus équitables incluant les créanciers privés et les pays à revenu intermédiaire.

La CEA a plaidé en faveur des échanges dette-climat, des obligations de transition et d'une meilleure intégration de la durabilité dans les analyses de viabilité de la dette.

Le document final de Séville soutient certaines de ces idées, encourageant les examens réguliers, une meilleure transparence de la dette et un recours accru aux droits de tirage spéciaux (DTS). Il reconnaît également la nécessité d'une architecture financière plus inclusive.

Pour suivre la mise en oeuvre, Gatete a proposé la création d'un système intégré de suivi du financement du développement, doté d'observatoires régionaux et d'unités de coordination nationales. En Afrique, ce programme serait codirigé par la Commission de l'Union africaine, la CEA et la Banque africaine de développement.

« Sans mécanismes permettant de suivre ce que nous finançons et comment nous le faisons, nous risquons de perdre notre crédibilité », a averti Gatete. « Les systèmes de responsabilisation doivent être fondés sur des données et guidés par les priorités nationales.»

L'Engagement de Séville affirme également le rôle des commissions économiques régionales des Nations Unies, dont la CEA, dans la conduite du suivi régional, la coordination des consultations et l'établissement de rapports sur les progrès de la mise en oeuvre.