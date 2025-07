Afrique: L'UA a appelé à des mesures audacieuses pour lutter contre la crise de l'emploi dans le continent par l'industrialisation et l'innovation

Addis-Abeba — L'Union africaine (UA) reconnaît la crise persistante du chômage des jeunes sur le continent et ses responsables ont appelé à des mesures audacieuses pour relever les défis de l'emploi en Afrique par l'industrialisation et l'innovation.

Le troisième Forum africain sur la création d'emplois, organisé conjointement par l'Union africaine, le gouvernement éthiopien et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), se déroule actuellement à Addis-Abeba.

Le forum se tient sous le thème « Promouvoir la création d'emplois et la résilience économique grâce à l'intégration régionale, l'inclusion numérique et financière le long des chaînes de valeur agricoles sur le marché de la ZLECA ».

Étant donné que plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, il est essentiel de s'attaquer à la question de l'emploi des jeunes par la création d'emplois durables pour assurer l'avenir économique et l'harmonie sociale du continent.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh, a souligné que l'Afrique était un continent débordant de jeunesse et de rêves.

Selon Temesgen, le troisième Forum pour la création d'emplois en Afrique est l'occasion d'aller au-delà de la vision, ajoutant que c'est là que nous transformons les plans en actions et les actions en impact durable pour le développement des compétences et la prospérité partagée en Afrique.

« Favoriser la création d'emplois et la résilience économique par l'intégration demeure un impératif de développement. L'Afrique contribue à moins de 3 % des chaînes de valeur mondiales, et le temps des actions progressives est révolu. Nous devons agir à grande échelle », a déclaré pour sa part le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf.

Notant que le secteur agricole demeure le premier employeur d'Afrique, soutenant plus de 60 % des moyens de subsistance du continent, il a appelé le secteur privé africain, grandes et petites entreprises, à adhérer à la ZLECA et à tirer parti des opportunités commerciales continentales offertes par sa mise en oeuvre effective.

Il a également appelé à l'exploitation des nouveaux modèles de travail grâce aux innovations et technologies portées par les jeunes afin de relever les défis potentiels de la transition vers le commerce numérique. Le président de la CUA a souligné la nécessité de garantir l'accès à des capitaux abordables aux jeunes entrepreneurs africains et de renforcer leur contribution à la création de valeur.

Experts et décideurs politiques se sont réunis lors du forum continental de trois jours sur la création d'emplois pour discuter de l'intégration régionale, de la libre circulation des personnes et de la pleine opérationnalisation des institutions financières de l'UA afin de créer des emplois décents et durables pour la jeunesse africaine.