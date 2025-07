Tunisie: Partenariat tuniso-saoudien - 52 opérations d'implants cochléaires programmées dans les hôpitaux universitaires

Une campagne conjointe entre le ministère de la Santé et le Centre Roi Salman d'aide humanitaire et de secours a été lancée ce lundi 7 juillet 2025. L'objectif est de réaliser 52 opérations d'implantation cochléaire dans plusieurs hôpitaux universitaires tunisiens.

Les interventions auront lieu dans les établissements suivants, à savoir

Hôpital de La Rabta et Charles Nicolle (Tunis)

Hôpital Fatouma Bourguiba (Monastir)

Hôpital Habib Bourguiba (Sfax)

Selon un communiqué du ministère de la Santé, des implants cochléaires ont été posés lundi sur 10 enfants à l'hôpital Charles Nicolle et sur 12 patients à l'hôpital La Rabta. Le reste des opérations se poursuivra le 9 juillet 2025, avec 10 interventions à Monastir et 20 autres à Sfax les 10 et 11 juillet 2025.

Ces opérations sont réalisées sous la supervision d'une équipe médicale tuniso-saoudienne pluridisciplinaire, dirigée par la Professeure Chiraz Mbarek et le Docteur Abd Alrahman Hajar. Elles utilisent des appareils cochléaires offerts par le Centre Roi Salman d'aide et d'action humanitaire. Ce geste humanitaire permettra aux enfants de retrouver l'audition, d'améliorer leur communication familiale et éducative, et de favoriser leur intégration dans la société, selon le communiqué.