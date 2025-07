En Afrique, les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses , alliant confort et innov ation , dans le but de concurrencer les compagnies internationales. Le classement le plus récent des compagnies aériennes africaines témoigne clairement de la position dominante d'Ethiopian Airlines, qui reste en tête de liste.

Organisés par Skytrax , « les prix sont déterminés à travers la plus grande enquête auprès des passagers aériens au monde, avec des voyageurs de plus de 100 nationalités votant entre septembre 2024 et mai 2025 » , a souligné Afrikmag . .

Il est important de souligner que ces dernières années, le secteur aérien en Afrique a connu une croissance significative. Les compagnies aériennes sur le continent mettent à jour leurs flottes, élargissent leurs réseaux et proposent des services compétitifs par rapport aux grandes entreprises mondiales.

Les efforts réalisés ont été récompensés à travers les World Airline Awards, fréquemment appelés les « Oscars de l’aviation », qui ont récemment publié leur classement 2025, mettant en lumière les compagnies aériennes les plus appréciées par les passagers.

Ethiopi an Airlines demeure une fois de plus la Meilleure compagnie aérienne d’Afrique, un titre qu’elle détient depuis sept années consécutives.

Connue pour son réseau mondial étendu et l'efficacité de ses opérations, la compagnie aérienne a également été récompensée par les titres de Meilleure classe économique, Meilleure classe affaires et Meilleure restauration à bord en classe affaires en Afrique.

On retrouve respectivement dans la liste, Air Mauritius, Rwandair , South African Airways, Egyptair , Royal Air Maroc, Kenya Airways, FlySafair , ASCENSEUR, et enfin Fastjet .

Les compagnies aériennes nationales sont aujourd’hui des symboles de fierté pour le continent. Toutefois, il est crucial de mettre en place des transporteurs opérationnel s afin de mieux valoriser le marché aéronautique de l’Afrique.