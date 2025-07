Ile Maurice: Nadjah Abbasakoor - «Pour une société mauricienne plus inclusive»

Représenté à Maurice et aux Seychelles par Nadjah Abbasakoor, le réseau Hidden Disabilities Sunflower revêt désormais le statut d'institution charitable pour soutenir davantage d'adultes et d'enfants atteints d'une pathologie invisible.

Le réseau Hidden Disabilities Sunflower recense 900 pathologies invisibles. Pouvez-vous nous en énumérer quelques-unes ?

L'asthme, l'endométriose, l'hyperactivité, la bipolarité, le diabète... figurent parmi les pathologies invisibles. Elles peuvent affecter le citoyen dans sa vie quotidienne, le passager dans les transports publics, le client qui se rend dans un magasin, l'enfant à l'école, l'employé dans son cadre de travail, et pourtant, bien souvent, sa pathologie reste dans l'ombre. En portant un lanyard, un cordon arborant un tournesol, le patient n'est en aucun cas obligé de dévoiler sa maladie ou son handicap, mais l'entourage (le milieu professionnel, les enseignants, les vendeurs, les receveurs de bus...) est invité à faire preuve d'un peu plus de bienveillance, de patience, d'un extra-caring, par exemple.

Combien de Mauriciens seraient concernés par une pathologie invisible ?

En Angleterre, d'où est originaire le réseau Hidden Disabilities Sunflower, il est estimé qu'une personne sur sept est concernée. À Maurice, nous manquons d'études de prévalence sur de nombreuses conditions de santé. Mais depuis le Covid, il est certain que rien que le nombre de patients atteints par les maladies mentales a fortement augmenté. Dans ma pratique professionnelle personnelle en tant qu'orthophoniste pour Inclusion Station, j'ai constaté, avec mes collaborateurs, que de plus en plus d'enfants, jeunes et adolescents, souffrent de dépression. Un phénomène accru, malheureusement, depuis les confinements...

Depuis quand s'est implanté le réseau Hidden Disabilities Sunflower à Maurice ?

Inclusion Station, cabinet pluridisciplinaire de thérapies basé à Vacoas, a acheté la franchise en mars 2024 auprès de la maison-mère en Angleterre. Et en mai, Hidden Disabilities Sunflower a été incorporée comme une institution charitable. w Hidden Disabilities Sunflower est donc désormais éligible aux contributions CSR ? Tout à fait.

Quels sont vos projets ?

Hidden Disabilities Sunflower souhaite notamment mener des campagnes de sensibilisation sur certaines pathologies méconnues ou taboues. Ou encore organiser des causeries pour le grand public. Ou encore des formations, notamment pour les ONG, en vue de professionnaliser leur équipe afin qu'elle soit en mesure de référer des enfants, par exemple, quand il y a suspicion de handicap. Idéalement, si nous avons les fonds suffisants à l'avenir, le réseau pourrait employer des spécialistes pour offrir des thérapies aux enfants et aux ONG qui n'en ont pas les moyens.

Quelles seront les sources de revenus du réseau ?

Les entreprises et les ONG peuvent devenir membres de notre réseau, comme l'a fait Small Step Matters. Nous proposons un tarif spécial pour les petites et moyennes entreprises et un autre spécifiquement pour les associations qui nous rejoignent.

Qu'est-ce que cela apporte à une entreprise d'être membre ?

D'abord, c'est entrer dans un réseau reconnu au niveau international. Ensuite, concrètement, Hidden Disabilities Sunflower propose des kits de formation pour sensibiliser sur diverses conditions médicales, donne accès à des podcasts et des webinaires. En fonction des besoins de l'entreprise, par exemple si elle connaît le profil d'un employé, je me déplace pour mieux expliquer une condition de santé, réfléchir, si nécessaire, aux besoins d'aménagement du poste de travail du salarié concerné...

Qui sont vos membres ?

Par exemple, Mauritius Telecom et Air Mauritius. Au niveau international, beaucoup de compagnies aériennes sont membres du réseau, car c'est primordial pour elles d'être à l'écoute des passagers, adultes comme enfants, avec des besoins spécifiques. Imaginez quel soulagement cela peut représenter pour un parent qui voyage avec un enfant hyperactif de bénéficier d'une compréhension ou d'une attention particulière d'un membre d'équipage ou d'un couloir prioritaire à l'embarquement.

Et comment le membre d'équipage, justement, identifie-t-il ce besoin si la pathologie est invisible ?

Nous encourageons les personnes vivant avec une pathologie invisible à nous contacter pour se procurer un lanyard, un cordon arborant le symbole du tournesol. Et à le porter autant que possible. J'insiste bien sur le fait que la personne, enfant ou adulte, qui le porte n'est pas obligée de révéler sa pathologie. Symbole de force, le tournesol est un symbole discret, qui encourage les personnes à faire preuve de courage pour sortir de l'ombre. Et qui incite les professionnels formés aux alentours à faire preuve de plus de compréhension. Sans donc nécessairement faire preuve de curiosité sur la condition de santé de l'interlocuteur, mais simplement en lui apportant écoute, bienveillance et respect. Hidden Disabilities Sunflower s'inscrit dans un plaidoyer plus large au niveau national, en oeuvrant pour une société mauricienne davantage inclusive.