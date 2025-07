Ile Maurice: La FSL confirme la présence de drogue synthétique

L'anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) est désormais en possession du rapport scientifique du Forensic Science Laboratory (FSL) qui confirme la présence de methyl(s)-2-(ihindazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate, un composant utilisé dans la fabrication de cannabinoïdes synthétiques et une substance classée comme drogue dangereuse. Ce développement renforce les soupçons pesant sur deux individus arrêtés lors d'une opération de livraison contrôlée, qui pourraient désormais faire l'objet d'une enquête criminelle approfondie.

Les faits remontent au 12 mai lorsqu'un colis suspect en provenance de Chine a été intercepté à l'entrepôt de la PATS, à Plaine-Magnien, lors d'une opération conjointe de l'ADSU de l'aéroport et des officiers de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority. Le paquet, acheminé via DHL et adressé à Bryan C., résidant à Bambous, contenait une boîte en carton avec une pochette en aluminium renfermant un sachet transparent. Celui-ci contenait 102,24 grammes de poudre suspecte, estimée à une valeur marchande de Rs 1,5 million. Le 13 mai, une livraison contrôlée a été organisée. Le même jour, deux individus se sont présentés pour récupérer le colis : Bryan C., domicilié à Bambous, et Miguel Joseph S., 22 ans et habitant le même village. Les deux hommes ont été arrêtés sur le champ par les officiers de l'ADSU.

À la suite d'une analyse effectuée par le FSL, le 20 juin, il a été confirmé que la substance retrouvée est un précurseur actif dans la production de drogue synthétique, ce qui aggrave la nature des accusations possibles. Les suspects pourraient désormais faire l'objet de poursuites formelles pour tentative de possession de drogue avec l'intention de faire du trafic, sous la Dangerous Drugs Act.

Les limiers de l'ADSU poursuivent activement l'enquête afin de retracer la filière d'approvisionnement et déterminer si un réseau organisé est impliqué dans cette tentative d'importation de drogue à Maurice.