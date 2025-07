Sénégal: Restructuration de Thiaroye - Une résolution adoptée par les populations

Les habitants de Thiaroye en Assemblée générale lundi dans les locaux de leur mairie ont adopté à l'unanimité une résolution afin de pousser les autorités étatiques et les structures concernées à concrétiser la restructuration de leur commune dans le cadre de l'exécution du projet de dépollution de la baie de Hann.

A l'issue de la réunion d'information tenue par le maire de Thiaroye-Sur-Mer, El Mamadou Ndiaye, en présence d'un représentant de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas), des dignitaires et des jeunes de la zone, l'Assemblée générale a acté de manière responsable les engagements de l'État pour la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer.

« Elle exprime ses réserves sur la mise en œuvre immédiate du projet en l'état actuel, en raison du manque de garanties suffisantes et formelles sur la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre du projet de restructuration urbaine de Thiaroye-Sur-Mer », a dit le maire El Mamadou Ndiaye.

L'Assemblée demande la mise en place d'un cadre de concertation permanent, incluant les services techniques de l'État, la municipalité et les représentants désignés des populations, pour un suivi transparent et participatif de l'ensemble du processus.

La signature d'un nouveau décret d'utilité publique souhaitée

Poursuivant la lecture de la résolution, Me Ndiaye a indiqué qu'elle appelle à la poursuite du processus de restructuration par la signature d'un nouveau décret d'utilité publique et la mobilisation dans les meilleurs délais des financements nécessaires pour la réalisation de la restructuration de Thiaroye Sur Mer concomitamment au projet de dépollution de la baie de Hann et met en place un comité local de suivi de la présente résolution.

« La présente résolution sera transmise au Premier ministre, au ministre de l'Urbanisme, au Préfet du Département de Pikine, au Maire de la ville de Pikine, au Directeur général de la DGUA, au Directeur général de l'Onas et aux organisations partenaires impliquées dans le projet », a-t-il dit.

L'État à la recherche d'un financement pour la restructuration de Thiaroye

Pour sa part, le coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Hann, Alioune Niang, représentant de l'Onas à cette occasion, a indiqué que l'État cherche à mobiliser les fonds pour la réalisation de la restructuration de la baie de Hann. Car, selon lui, c'est le manque de financement qui a retardé les travaux.

« Lors de la réunion convoquée par le Premier ministre, il a été retenu que l'État va rechercher les financements pour finaliser le projet de restructuration. Aujourd'hui, l'Onas doit préparer une requête de financement auprès des bailleurs qui travaillent avec nous, pour trouver des fonds, et que le ministère de l'Urbanisme, dès que les fonds seront acquis, va continuer le projet de restructuration », a-t-il fait savoir.

Cependant, M. Niang a souligné que le projet ne peut pas s'arrêter. En réalité, rappelle-t-il, le projet ne se déroule pas seulement à Thiaroye. Il traverse le Port de Dakar et s'étale jusqu'en Mbao. Donc, s'il y a eu des arrêts, c'est sur quelques tronçons, et le coordonnateur du projet indique que c'est dans la zone de Thiaroye où il y a eu quand même des manifestations.

« Maintenant, en relation avec les populations, on croit qu'aujourd'hui, les informations qu'ils ont données, les décisions qui ont été prises par l'État du Sénégal. Peut-être cela va-t-il les convaincre de revenir sur leurs décisions et de laisser le projet continuer. La recherche des financements continue et les deux projets pourront aller en concomitance », a assuré M. Niang.