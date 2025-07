Sénégal: Pèlerinage des FDS à Popenguine - Les soldats invités à être les missionnaires de la paix et de l'espérance

Venus des quatre coins du pays, plusieurs centaines de fidèles catholiques ont assisté, dimanche dernier, à la messe solennelle marquant la fin de la 8e édition du pèlerinage marial des forces de défense et de sécurité.

Dans sa lecture, l'abbé Gérald Diene a invité les soldats à être les missionnaires de l'espérance et de la paix pour un Sénégal souverain et prospère.

Aux pieds de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, les forces de défense et de sécurité d'obédience catholique ont célébré, dimanche dernier, la 8e édition de leur pèlerinage marial. En cette année particulière coïncidant avec l'espérance, les soldats ont choisi comme thème : « FDS en Jésus-Christ, fils de Marie, sois missionnaire de l'Espérance ».

Ce grand rendez-vous de la foi a été une belle occasion pour les hommes en tenue de fortifier leur engagement au service de la nation, mais aussi de réaffirmer leur attachement aux valeurs chrétiennes. Apôtres de la paix et missionnaires de la sécurité nationale, les forces de défense et de sécurité sont invitées à s'inspirer de la vie du Christ, source intarissable de valeurs humaines et sociales, pour continuer à bâtir un Sénégal de paix et de prospérité.

Par l'intercession de la bienheureuse, officiers, sous-officiers, militaires du rang et leurs frères d'armes issus des corps paramilitaires ont vécu de profonds moments de prière à la gloire du Fils unique. Entre lecture et chorale, ces fidèles catholiques venus des quatre coins du pays ont recherché avec dévotion et passion la grâce de Jésus-Christ. La messe a été présidée par l'abbé Gérald Diène, vicaire général.

Dans sa méditation du jour, le religieux a rappelé aux forces de défense et de sécurité l'importance de la mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Eglise et à l'ensemble des fidèles catholiques.

« Le missionnaire de l'espérance est le missionnaire de la paix »

Dans les casernes, avec leurs familles et dans la vie quotidienne, les soldats doivent demeurer les missionnaires de la paix, tel qu'enseigné dans l'Évangile. « Forces de défense et de sécurité, en Jésus-Christ, fils de Dieu, sois missionnaire de l'espérance. L'Évangile de dimanche invite chaque missionnaire, en entrant dans une maison, à dire : paix à cette maison.

Le missionnaire de l'espérance est le missionnaire de la paix. Le missionnaire de l'espérance est un instrument de la paix de Dieu », a prêché le vicaire général. Il estime que nos « Jabars » sont les piliers essentiels dans l'unification de la société. Ainsi, ils doivent s'engager à être les sentinelles de la cohésion nationale et de l'harmonie sociale.

Devant les centaines de fidèles catholiques réunis au sanctuaire de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, l'abbé Gérald Diène a rappelé le rôle de protecteur que doivent jouer les soldats pèlerins. À l'image du berger et de son troupeau, les FDS doivent aider à bâtir un Sénégal où amour et vérité se rencontrent, où justice et paix s'embrasent. Pour ce faire, le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar a appelé les fidèles à s'approprier la prière de Saint François d'Assise :

« Seigneur ! Fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie ».