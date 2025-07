Ghana: La Bidc approuve un investissement de 120 millions de dollars Us dans l'industrie minière

Le Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé une facilité de financement de 120 millions de dollars US au profit de Engineers & Planners Limited (E&P), une société minière et de construction locale de premier plan au Ghana, pour l'acquisition de la mine d'or de Black Volta.

Selon un communiqué de presse, cette transaction marque une étape importante vers la création de la première société minière ghanéenne entièrement autochtone et détenue à 100 % par des locaux, conformément aux normes mondiales en matière de participation locale et de développement durable des ressources.

Cet accord qui a débuté il y a environ 18 mois, précise-t-on, a été officialisé lors d'une cérémonie de signature à laquelle ont participé de hauts responsables du Gouvernement, des autorités de régulation et des acteurs clés du secteur. Cette facilité souligne l'engagement de la Bidc à favoriser le développement économique durable et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La même source informe que l'extraction de l'or est l'un des piliers de l'économie ghanéenne, contribuant à 57 % du total des recettes d'exportation en 2024.

Cet investissement vise à renforcer les capacités locales, à promouvoir la création de valeur ajoutée et à s'aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion de l'environnement et d'engagement communautaire.

Dr. George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a souligné que le soutien de la Bidc au projet aurifère de Black Volta, reflète l'orientation stratégique de la Banque vers des secteurs essentiels à la transformation socio-économique de l'Afrique. «Grâce à ces transactions, nous favorisons une croissance inclusive et veillons à ce que les richesses minérales profitent aux communautés et aux économies locales », a dit M. Donkor.

Ibrahim Mahama, Pdg d'E&P, a déclaré : « cette acquisition est une étape importante pour le secteur minier ghanéen. E&P s'engage à opérer dans le respect des normes mondiales, à donner la priorité à la durabilité environnementale et à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes ».

Selon le communiqué, la Bidc a investi près de 5 milliards de dollars US dans la région de l'Afrique de l'Ouest, dans divers secteurs tels que les infrastructures, l'énergie et le développement du secteur privé. La Banque reste engagée à mettre à profit son expertise pour stimuler