Togo: Début du championnat de D1 le 14 septembre

Le championnat de première division débutera le 14 septembre, a annoncé la fédération togolaise de football (FTF).

La fenêtre officielle des transferts de joueurs s'ouvrira du 1ᵉʳ août au 20 octobre 2025. Les clubs auront ainsi deux mois et demi pour ajuster leurs effectifs via le système TMS (Transfer Matching System) de la FIFA, garantissant transparence et conformité aux standards internationaux.

La FTF insiste sur l'importance pour tous les clubs de régulariser leurs effectifs durant cette période, en tenant compte des règlements en vigueur.

La fédération affirme que ce calendrier anticipé et structuré s'inscrit dans la dynamique actuelle de professionnalisation du football, visant une meilleure coordination des compétitions, une gestion plus rigoureuse des effectifs et un alignement sur les exigences de la CAF.

La saison précédente s'est clôturée avec le sacre de l'ASCK, confirmant la montée en puissance du club de la Kozah.