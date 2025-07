Ouganda: MTN du pays offre une option de sortie aux investisseurs de détail à l'approche de la scission de MoMo

TLDR

MTN Uganda ouvrira une fenêtre de sortie de 14 jours pour les actionnaires minoritaires de détail avant la séparation prévue de son activité d'argent mobile.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Ambition 2025" du groupe MTN visant à accélérer la croissance de la fintech à travers l'Afrique

La nouvelle société fonctionnera indépendamment des services de télécommunications et sera régie par la loi ougandaise sur les systèmes de paiement nationaux.

MTN Uganda ouvrira une fenêtre de sortie de 14 jours pour les actionnaires minoritaires de détail avant la séparation prévue de son activité d'argent mobile. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Ambition 2025" du groupe MTN, qui vise à accélérer la croissance de la fintech dans toute l'Afrique.

Selon le plan, MTN Mobile Money (U) Ltd fusionnera dans une nouvelle société fintech, MTN New FinCo, détenue conjointement par MTN Group Fintech Holdings et un trust représentant les actionnaires de MTN Uganda. Le trust préservera les droits des actionnaires et les avantages économiques après la scission.

La nouvelle société fonctionnera indépendamment des services de télécommunications et sera régie par la loi ougandaise sur les systèmes de paiement nationaux. Les actionnaires qui ne sont pas satisfaits de la nouvelle structure peuvent vendre leurs actions par l'intermédiaire de courtiers agréés pendant la fenêtre de sortie. MTN s'est engagé à racheter toutes les actions restantes.

Pour compenser l'augmentation de la retenue à la source sur les dividendes, qui passe de 10 à 15 %, un fonds d'ajustement des dividendes absorbera la différence pour les petits investisseurs ougandais.

L'assemblée générale extraordinaire pour approuver la restructuration a été repoussée du 2 juillet au 22 juillet 2025. MTN a déclaré que le format hybride stimulerait la participation en Ouganda et dans la diaspora.

Key Takeaways

La scission par MTN Uganda de son unité d'argent mobile reflète une tendance plus large des télécoms à séparer et à monétiser les branches fintech à forte croissance. Des initiatives similaires prises par des entreprises telles qu'Airtel Africa signalent l'appétit croissant des investisseurs pour les activités financières numériques autonomes. MTN MoMo traite des millions de transactions par mois et représente une part importante du marché des paiements numériques en Ouganda. La restructuration devrait ouvrir la voie à des partenariats, à des levées de fonds et à une future cotation en bourse. Toutefois, les préoccupations des investisseurs minoritaires en matière de transparence et de contrôle reflètent des tensions plus générales concernant la protection des actionnaires sur les marchés africains. L'utilisation d'un trust pour détenir des actions de fintech pour les investisseurs de MTN Uganda est une nouveauté mais soulève des questions sur la gouvernance. Il reste à voir si ce modèle permet d'équilibrer les objectifs d'expansion du groupe et les intérêts des investisseurs locaux.