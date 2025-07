Nigeria: La société nigériane GTCO va s'introduire à la Bourse de Londres avec une offre de 100 millions de dollars

TLDR

GTCO Holdings commencera à être cotée à la Bourse de Londres (LSE) le 9 juillet à 8h00.

La double cotation s'accompagne d'une levée de fonds de 100 millions de dollars par le biais d'un placement accéléré dirigé par Citigroup.

Les recettes permettront de recapitaliser GTBank Nigeria afin d'atteindre le seuil de 500 milliards de nairas pour l'obtention de licences bancaires internationales.

GTCO Holdings commencera à négocier sur le London Stock Exchange (LSE) à 8h00 le 9 juillet, devenant ainsi le premier groupe bancaire nigérian à coter directement toutes ses actions ordinaires à Londres.

Cette double cotation s'accompagne d'une augmentation de capital de 100 millions de dollars par le biais d'une offre accélérée dirigée par Citigroup. L'offre, lancée le 2 juillet, s'adresse aux investisseurs institutionnels du Royaume-Uni, des États-Unis et d'autres marchés. Le produit de l'opération contribuera à recapitaliser GTBank Nigeria afin qu'elle atteigne le seuil de 500 milliards de nairas fixé pour l'obtention de licences bancaires internationales.

Dans le cadre de cette opération, GTCO mettra fin à son programme de Global Depositary Receipts (GDR), actif depuis 2007. Les détenteurs de GDR ont jusqu'au 23 juillet pour échanger leurs instruments contre des intérêts de dépositaire, le retrait de la cote des GDR étant prévu pour le 30 juillet. GTCO suit une voie similaire à celle de Seplat et d'Airtel Africa, qui maintiennent également une double cotation à la NGX et à la LSE.

La cotation nationale à la Nigerian Exchange (NGX) sous le symbole "GTCO" n'est pas affectée. Les actions seront transférables entre la NGX et la LSE, sous réserve des conditions réglementaires.

Key Takeaways

La cotation directe de GTCO sur le LSE reflète un changement stratégique visant à accéder à des marchés de capitaux internationaux plus profonds, dans un contexte d'exigences réglementaires croissantes. La levée de 100 millions de dollars s'inscrit dans le cadre de la directive de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria, qui a poussé les principales banques à augmenter leurs réserves de capital d'ici à 2026. L'abandon par GTCO de la structure GDR est le signe d'une plus grande intégration du marché, offrant aux investisseurs un accès direct aux actions à la fois sur le LSE et le NGX. La double cotation est devenue une voie essentielle pour les entreprises africaines qui cherchent à se faire connaître à l'échelle mondiale sans pour autant abandonner les investisseurs nationaux. Pour GTCO, cela signifie un accès plus large aux investisseurs, plus de liquidité et un alignement sur les réformes visant à renforcer le système financier nigérian.