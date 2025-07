Nigeria: Les actions des brasseries nigérianes augmentent en 2025 grâce au retour des bénéfices

TLDR

Les sociétés brassicoles cotées à la Nigerian Exchange (NGX) ont affiché de solides performances en 2025, grâce à l'amélioration de leurs bénéfices, à la réduction des pertes de change et au regain de confiance des investisseurs. L'indice NGX des biens de consommation est en hausse de 57 % depuis le début de l'année, grâce à des gains dans l'ensemble du secteur.

Champion Breweries est en tête avec une augmentation du prix de l'action de 246,46 % depuis le début de l'année. Ses résultats pour le premier trimestre 2025 ont montré un bénéfice avant impôt de 1,7 milliard d'euros, contre une perte de 798,4 millions d'euros l'année précédente. Les recettes ont augmenté de 93,75 % pour atteindre 8,4 milliards d'euros, et les pertes de change ont été éliminées.

International Breweries a enregistré une hausse de 176,6 % de son action, passant de ₦5,20 à ₦15,35. Son bénéfice avant impôt pour le premier trimestre était de 35 milliards d'₦, contre une perte de 89,3 milliards d'₦ l'année dernière. Les recettes ont augmenté de 68,21% pour atteindre 173,6 milliards d'euros, tandis que les pertes de change ont chuté à 581,4 millions d'euros.

Le cours de l'action de Nigerian Breweries a augmenté de 94,8 %. Elle a affiché un bénéfice avant impôt de 69,9 milliards d'euros au premier trimestre 2025, inversant une perte de 65,5 milliards d'euros. Les recettes ont atteint ₦383,6 milliards, avec des pertes de change tombant à ₦178 millions.

Guinness Nigeria a augmenté de 25,3 %, soutenu par un bénéfice avant impôts de 10,2 milliards d'euros au premier trimestre, contre une perte de 56 milliards d'euros un an plus tôt. Les recettes ont augmenté pour atteindre 118,3 milliards d'euros et les coûts financiers ont chuté à 24 milliards d'euros.

Key Takeaways

La reprise des actions des brasseries nigérianes reflète un rebond plus large des industries tournées vers la consommation, soutenu par la stabilisation de la monnaie et le contrôle des coûts. Les pertes de change ont constitué un frein majeur en 2024, le naira s'étant fortement déprécié et les coûts de financement ayant grimpé en flèche. Avec un environnement de taux de change plus stable au début de l'année 2025, les entreprises ont été en mesure de revoir le prix de leurs produits, de réduire leur exposition à la dette et de reconstituer leurs marges. Le retour à la rentabilité de tous les grands brasseurs est le signe d'une résilience opérationnelle et d'un pouvoir de fixation des prix renouvelé, même dans un contexte d'inflation élevée et de faibles dépenses de consommation.

La performance met également en évidence la sensibilité du marché aux surprises en matière de bénéfices, avec des titres tels que Champion et Nigerian Breweries qui ont enregistré des gains importants après la publication des résultats du premier trimestre. Si les conditions macroéconomiques restent stables, les analystes s'attendent à un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur, avec un potentiel de hausse lié au rétablissement des dividendes et à l'augmentation des bénéfices au second semestre.