Cote d'Ivoire: Movis du pays se retire de la BRVM après son rachat

TLDR

Movis Côte d'Ivoire a été officiellement radiée de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d'Afrique de l'Ouest à la suite d'un rachat public par son actionnaire majoritaire, Movis International.

L'offre de rachat, qui s'est déroulée du 21 avril au 21 mai, visait les 111 actions restantes du flottant, représentant la dernière tranche d'actions détenues par le public.

Le retrait de la cote fait suite à trois années consécutives de pertes financières, totalisant près de 12 milliards de francs CFA.

Movis Côte d'Ivoire (BRVM : SVOC) a été officiellement radiée de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest (BRVM) à la suite d'une offre publique de rachat par son actionnaire majoritaire, Movis International.

L'offre de rachat, qui s'est déroulée du 21 avril au 21 mai, visait les 111 actions restantes du flottant, représentant la dernière tranche d'actions détenues par le public. Les investisseurs ont reçu 40 000 francs CFA par action, soit environ 66,85 dollars. L'offre a été entièrement souscrite.

Le retrait de la cote fait suite à trois années consécutives de pertes financières, totalisant près de 12 milliards de francs CFA. Pour la seule année 2023, les pertes ont atteint 3,51 milliards de francs CFA, en raison du faible recouvrement des créances, de l'augmentation des coûts et de la baisse de la productivité. Movis avait annoncé son intention de quitter le marché en mai 2024.

La négociation des actions de la SVOC a été faible, et la société a invoqué la faible liquidité et les coûts élevés de la cotation pour justifier son départ de la BRVM. Avec son retrait, Africa Global Logistics reste le seul titre du secteur des transports sur la bourse.

Key Takeaways

La radiation de Movis CI reflète les défis plus larges du secteur du transport et de la logistique en Afrique de l'Ouest, où la volatilité des flux de trésorerie, les retards de paiement des clients et l'augmentation des coûts opérationnels pèsent sur la rentabilité. Pour les sociétés cotées dont le flottant est limité et l'activité boursière faible, le maintien à la BRVM peut devenir économiquement injustifiable. La décision de Movis International de consolider son actionnariat et de se retirer de la cote s'inscrit dans une tendance croissante des entreprises qui cherchent à réduire leurs frais généraux liés à la réglementation et à retrouver une certaine souplesse opérationnelle. Si cette décision peut contribuer à restructurer l'entreprise sur le plan privé, elle signale également une contraction de la représentation sectorielle à la BRVM. Pour les investisseurs, ce départ réduit la diversification sectorielle, tout en soulevant des questions sur la capacité du marché à conserver et à soutenir les entreprises de taille moyenne à forte intensité de capital soumises à des pressions.