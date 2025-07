Kenya: La Bourse de Nairobi accueille la première nouvelle cotation depuis 2020 avec SKOL

TLDR

Après cinq ans sans nouvelle cotation, le Nairobi Securities Exchange (NSE) va admettre Shri Krishana Overseas Ltd (SKOL) à la cotation directe.

SKOL inscrira 50,5 millions d'actions à 5,90 shillings kenyans chacune, ce qui valorise l'entreprise à 298 millions de KES.

La cotation directe la première du NSE depuis 2020 - apporte de la liquidité aux actionnaires existants et renforce la visibilité de l'entreprise sur le marché.

Après cinq ans sans aucune nouvelle cotation, le Nairobi Securities Exchange (NSE) admettra Shri Krishana Overseas Ltd (SKOL), un fabricant de matériaux d'emballage et de chaussures, par le biais d'une cotation directe.

Fondée en 2009 par Nirmal Chaudhry et le Dr Sonvir Singh, SKOL inscrira 50,5 millions d'actions à 5,90 shillings kenyans chacune, ce qui valorise l'entreprise à 298 millions de KES. Les actions seront négociées sur le segment PME du NSE, sans qu'aucun nouveau capital ne soit levé.

La cotation directe la première du NSE depuis 2020 - fournit de la liquidité aux actionnaires existants et renforce la visibilité de l'entreprise sur le marché. Elle répond également aux exigences minimales en matière de flottant sans introduction en bourse traditionnelle. SKOL est devenue la 15e entreprise à s'introduire en bourse depuis 2006.

Cette cotation fait suite à de nouveaux engagements politiques visant à relancer les marchés des capitaux kényans. À Londres, le président Ruto a récemment confirmé son intention d'introduire en bourse la Kenya Pipeline Company d'ici la fin de l'année. Les progrès concernant des engagements similaires ont été limités.

Key Takeaways

L'entrée de SKOL sur le NSE est le signe d'un élan timide sur un marché qui a connu une baisse des cotations et de la participation des investisseurs. La dernière grande introduction en bourse remonte à 2011. Si la cotation directe de SKOL ne permettra pas de lever de nouveaux capitaux, elle montre qu'il existe une voie viable pour les entreprises privées disposant d'un capital flottant suffisant et d'une gouvernance en place. Elle permet également aux investisseurs d'accéder à une nouvelle verticale industrielle l'industrie légère et l'emballage qui transforme la demande croissante de matériaux durables et produits localement. Pour le NSE, la cotation apporte un modeste soulagement après des années de stagnation. Mais la question la plus importante demeure : les introductions en bourse promises d'entreprises publiques telles que la Kenya Pipeline Company suivront-elles enfin ? Tant que les réformes du marché des capitaux ne seront pas plus largement suivies d'effets, la bourse risque de continuer à s'appuyer sur des cotations ponctuelles plutôt que sur un pipeline d'émissions régulières.