Congo-Kinshasa: Le PNUD lance deux projets humanitaires pour les populations de l'Est

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé, lundi 7 juillet, deux projets d'assistance humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces initiatives sont financées par la République de Corée, dans le cadre d'un partenariat tripartite avec la RDC.

L'ambassadeur de la République de Corée a salué le lancement de ces projets, les qualifiant de « nouvelle initiative phare » dans la coopération entre son pays et le PNUD.

Selon lui, ces actions visent à « dynamiser le relèvement rapide et la résilience dans les zones gravement touchées par la violence, les catastrophes ou les déplacements ».

Il a précisé que la Corée du Sud a contribué cette année à hauteur de 5 millions de dollars américains au projet REVIVE (Relief, Employment and Vital Infrastructure for the Vulnerable in Emergencies). « Comme son nom l'indique, 'REVIVE' vise à redonner espoir et vitalité aux communautés touchées par les conflits », a-t-il souligné.

Une collaboration saluée par le PNUD

Le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, a salué la structuration de cette collaboration entre la RDC, la République de Corée et son organisation. Il a exprimé sa conviction que ce modèle de coopération peut encore être renforcé.

« Il me semble opportun d'inviter mes collègues du PNUD, les structures gouvernementales et les partenaires coréens à veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de communication conjointe. Cela permettra de valoriser les résultats obtenus et de systématiser le suivi conjoint, afin de partager les informations en temps réel et de garantir l'atteinte des objectifs », a-t-il déclaré.

Un partenariat de longue date

Le secrétaire général au Plan a, pour sa part, exprimé sa satisfaction face aux différentes interventions menées dans le cadre de cette coopération, qui bénéficie directement aux populations congolaises.

Le partenariat entre la RDC, la République de Corée et le PNUD remonte à plusieurs décennies. Il a permis de contribuer au développement local et de répondre aux besoins des populations meurtries par les conflits récurrents dans l'Est du pays.

Depuis plus de 12 ans, cette coopération a permis la mise en œuvre de nombreux projets humanitaires et de développement communautaire. En juillet 2024, la République de Corée avait déjà octroyé une subvention de 2,5 millions de dollars pour le projet « Assistance humanitaire et lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) » à destination des populations déplacées du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

Face à l'intensification du conflit avec le M23, une seconde allocation de 5 millions de dollars a été accordée pour renforcer les interventions humanitaires à travers le projet REVIVE.