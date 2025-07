Afrique de l'Ouest: Exportations de l'Uemoa - Une hausse de 11,5% enregistrée au premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, les échanges commerciaux de l'Union avec l'extérieur ont été caractérisés par une hausse des exportations de 11,5% et une baisse des importations de 15,0%, comparativement au quatrième trimestre de l'année 2024. Selon l'Uemoa dans sa note de conjoncture régionale, par rapport à la même période de l'année 2024, les ventes à l'extérieur et les achats à l'extérieur de l'Union ont augmenté de 50,7% et 6,0%, respectivement.

«Les exportations de l'Union ont augmenté de 864,7 mds (+11,5%) au premier trimestre 2025, par rapport au dernier trimestre 2024. Cette hausse résulte principalement de l'amélioration des ventes à l'extérieur enregistrées dans tous les Etats membres, à l'exception de la Guinée Bissau où un léger recul de 2,4% a été observé », informe l'Uemoa.

Par Etat membre, la plus forte progression relative a été observée au Burkina Faso (+42,3%), respectivement suivi par le Togo (+34,4%), le Sénégal (+16,1%), le Bénin (+12,5%), le Mali (+10,6%), la Côte d'Ivoire (+3,4%) et le Niger (+1,0%).

La hausse trimestrielle de 12,5% des ventes à l'extérieur du Bénin s'explique par l'amélioration des exportations enregistrée pour le « coton (à l'exclusion des linters), non cardé ni peigné » (+36,0 points de pourcentage, pp), les « tourteaux et autres résidus solides... » (+5,2 pp) et les « barres (autres que le fil machine du sous-groupe 676.1), en fer ou en acier, simplement forgées, ... » (+2,1 pp).

Le Bangladesh, avec 59,1% de la valeur totale des ventes à l'extérieur du premier trimestre 2025, est le premier pays de destination des produits exportés du Bénin, avec des achats portant principalement sur le « coton (à l'exclusion des linters), non cardé ni peigné » pour une valeur de 75,1 mds (69 764,8 tonnes).

En Afrique, le Nigeria reste le principal partenaire commercial du Bénin, avec 45,1% de la valeur des ventes de ses produits dans l'espace Cedeao. Selon l'Uemoa, il est respectivement suivi par le Togo (+20,7%) et la Côte d'Ivoire (20,3%), au titre du trimestre sous revue. Pour ce qui est du Niger, la légère hausse de ses exportations s'explique par les évolutions contrastées des ventes de ses produits à l'extérieur.

En effet, l'augmentation de 169,9% des exportations des « animaux vivants » et de 158,3% des « produits des mines », principalement l'or, a été atténuée par la baisse de ses ventes à l'extérieur pour l'ensemble des autres produits, à savoir notamment les « hydrocarbures » (-8,4%), les « huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux » (-0,2%), les « produits agricoles » (-38,1%) et les « autres produits » (-12,0%).