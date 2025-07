Congo-Kinshasa: La Synergie des femmes pour la paix appelle à une mise en oeuvre inclusive de l'accord de Washington

La Synergie des femmes pour la paix et la sécurité s'engage à contribuer activement aux mécanismes politiques et sécuritaires de mise en oeuvre de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Dans un communiqué parvenu mardi 8 juillet à Radio Okapi, cette structure citoyenne a plaidé pour une implication accrue des femmes, des jeunes et d'autres acteurs clés dans le processus de paix.

Pour cette organisation, l'accord de Washington représente une étape cruciale vers la fin de la guerre qui a endeuillé l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs pendant des décennies.

Elle estime que ce texte jette les bases d'un retour durable à la paix et à une prospérité partagée dans la sous-région.

Les femmes et les filles de la RDC, souligne la Synergie, attendent avec espoir l'application effective de cet accord. Elles aspirent à voir des millions de Congolaises et de Congolais vivre à nouveau en paix, retourner dans leurs villes et villages, reconstruire leurs communautés et entamer le long processus de réconciliation.

Cependant, l'organisation déplore le manque d'inclusivité dans les espaces de dialogue actuels, notamment à Washington et à Doha.

Elle regrette que ces cadres de négociation excluent souvent les femmes, les jeunes et d'autres acteurs essentiels à la réussite du processus de paix.

Selon la Synergie, une paix construite sans ces voix risque de ne pas répondre aux véritables préoccupations des populations, qui attendent depuis trop longtemps une solution durable à la crise.