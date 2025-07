Tchad: Libération attendue du journaliste Olivier Monodji après quatre mois de détention

Olivier Monodji, directeur du journal Le Pays et correspondant de RFI, et cinq de ses co-accusés, ont été reconnus ce mardi 8 juillet non coupables par le tribunal de grande instance de Ndjamena. Ils étaient poursuivis pour « intelligence avec des agents d'une puissance étrangère », en l'occurrence la Russie.

« Après plus de quatre mois de détention et plusieurs demandes de remise en liberté provisoire rejetés, Olivier Monodji retrouvera la liberté et les siens dès ce soir », assure l'un de ses avocats. Le journaliste était aux arrêts au Tchad depuis le 5 mars, en compagnie de cinq autres personnes. Le procureur avait requis deux ans de prison ferme à son encontre, prétendant qu'il était en lien avec la Russie.

Après des heures d'attente dans une des salles du tribunal de grande instance de Ndjamena, Olivier Monodji et ses co-accusés ont finalement été appelés à la barre peu après 17h ce mardi. Puis, tout est allé très vite. Le président de la cour a tout de suite prononcé les mots tant attendu par le correspondant de RFI et ses proches : « non coupable » pour tous les six.

Le motif de cette décision est que les preuves présentées par le procureur n'étaient pas suffisantes pour établir leur culpabilité, ont justifié les juges. Les six prévenus sont déclarés non coupables au bénéfice du doute. La séance a duré à peine cinq minutes. Le nom d'un septième co-accusé, journaliste lui aussi, et qui a disparu dans la nature, n'a pas été cité par dans le verdict rendu par la cour, selon des témoins sur place.

« Mon client a passé quatre mois en prison injustement, comme on l'a toujours clamé », a réagi Me Alain Ndilyam. Ce dernier s'est dit « partiellement satisfait » par la décision du tribunal de grande instance de Ndjamena. « Les juges ont dit qu'il y a un doute, alors que pour nous, sa non culpabilité ne fait l'ombre d'aucun doute », a-t-il insisté. Lui et ses collègues de la défense vont interjeter appel.

Olivier Monodji, lui, devrait être libéré ce mardi 8 juillet dans la soirée.