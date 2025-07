Congo-Brazzaville: Association Ouenzé Intendance - Roch Le Prince Okouele élu président

« Je suis prêt. Prêt à écouter, à travailler, à fédérer...Et vous, êtes-vous prêts à construire avec moi l'Association Ouenzé Intendance nouvelle génération ? », première déclaration de Roch Le Prince Okouele, nouvel élu à la présidence des mutualistes et membres originaires du quartier Ouenzé à Brazzaville

Bien loin est le temps où Roch Le Prince Okouele se contentait d'exercer la fonction de chargé de la communication de l'Association Ouenzé Intendance, AOI. Son rôle consistait à donner la chronologie des actions d'assistance apportées aux membres actifs de l'association, ou celles effectuées au nom de l'unicité de la République du Congo lors de l'élan de solidarité international aux victimes à la suite du drame du 4 mars 2012 à Brazzaville.

À l'issue de sa campagne par laquelle le candidat partageait une vision d'une AOI plus inclusive, plus dynamique, et résolument tournée vers l'avenir, il vient d'être élu Président du Bureau Exécutif, à 53%, face à Maurille Okilassali, 47%. Dans son nouveau rôle, il préconise d'instituer qu'au sein de l'association, chaque membre trouve sa place, sa voix, son rôle dans la construction d'un projet commun.

Sa vision est de s'appuyer sur un pilier stratégique intitulé « Ouenzé Intendance Évents », laboratoire d'idées, vitrine avec un rôle de moteur. Une stratégie susceptible de constituer un espace d'expression, de créativité et de rayonnement pour valoriser les talents, renforcer la cohésion, et faire entendre la voix de la communauté congolaise.

Pour le nouveau président, il s'agit d'organiser des événements culturels, éducatifs et sociaux qui rassemblent et inspirent ; de créer des opportunités pour les jeunes, les femmes, et tous ceux qui veulent s'impliquer activement à l'AOI, en intéressant les jeunes bénévoles à l'intégrer en tant que sympathisants bénévoles utiles à l'AOI ; de renforcer la visibilité et l' impact, localement dans la communauté congolaise de France comme en République du Congo et à l'international ; de générer des ressources pour soutenir les projets AOI Évents et mettre en place des partenariats gagnant-gagnant pour développer les activités.

Conscient de la lourde tâche qui l'attend, Roch Le Prince Okouele a appelé au soutien de ses membres : « Mais au-delà des idées, ce sont les actions qui comptent. Et pour cela, j'ai besoin de vous tous. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre association. Une page faite de solidarité, d'innovation, et de fierté partagée ».

Serge Miere effectuera le mandat de président de la commission de contrôle et vérification, élu à 57%, face à Luc Onié conseiller Tembé, 47%