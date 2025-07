Congo-Brazzaville: Santé publique - Les dernières mises en place dans les services suscitent des inquiétudes

Le ministre et les autres autorités de ce secteur appelés à surveiller les promus en vue d'empêcher l'instauration du déviationnisme, du népotisme, du clientélisme et du favoritisme qui seraient fatals pour ces services vitaux pour la nation.

Dans une lettre ouverte adressée au ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le destinateur, qui se dit observateur engagé du secteur, s'inquiète des dernières mises en place effectuées dans les services de ce ministère. Ce dernier alerte l'autorité sur les conséquences négatives que ces nominations pourraient avoir sur ledit secteur. « Je me permets de vous adresser cette lettre, en tant qu'observateur engagé du secteur de la santé, afin d'exprimer mon profond malaise face aux récentes nominations intervenues au sein de votre ministère », a-t-il écrit.

Dans ce document, l'auteur, qui se fait porte-voix de tous ceux qui se sentent concernés par cette situation, note, en effet, que les changements portés à la gestion des ressources humaines dans ce domaine vital suscitent des inquiétudes croissantes parmi les citoyens et les professionnels de santé qui aspirent à un système fondé sur la méritocratie et l'équité en vue de faire jouer à ce secteur son rôle dans la vie de la nation congolaise.

« Monsieur le ministre, je vous exhorte à reconsidérer les implications profondes que ces nominations peuvent avoir dans notre système de santé et sur la confiance que les citoyens placent en leurs institutions. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour bâtir un avenir où chaque individu peut se sentir représenté et respecté au sein des services publics », a insisté l'auteur de cette lettre ouverte.

Le danger plane sur le Programme national de l'hygiène aux frontières. Cette lettre souligne, en effet, les avantages du principe de non-appartenance provinciale initialement établi en vue de garantir un « service national impartial et efficace ». Mais, pour l'auteur, ce principe a été mis à mal par la désignation de l'actuel coordonnateur au Programme national de l'hygiène aux frontières (PNHF) dans le Kongo Central, le Dr Romain Mvemba Mvemba, dont la gestion précédente, dans le poste de Lufu, dans la même province, aurait laissé « un goût amer dans la bouche » de tous ceux qui l'on vécue. « Cette nomination survenue le 8 mai 2025 semble contredire les critères auxquels nous tenions tant et soulève des questions légitimes sur l'intégrité du processus décisionnel », a souligné cette lettre.

La communauté de Morte ainsi que d'autres observateurs attentifs, note cette correspondance, s'interrogent sur les motivations qui ont conduit à cette désignation. L'auteur indique, par ailleurs, que le nouveau coordonnateur provincial de ce service, bien que diplômé de l'Université de Lubumbashi, drainerait une réputation controversée qui inclurait des accusations graves telles que le détournement des fonds et le népotisme.

« Ces comportements jettent une ombre sur sa capacité à diriger un programme aussi crucial que celui de l'hygiène aux frontières », a alerté cette source. La correspondance, qui souligne la nécessité de compter sur des leaders qui incarnent non seulement des compétences techniques, mais également une éthique irréprochable, appelle le ministre et les autres autorités du ministère à ériger des garde-fous en vue de protéger non seulement la paix sociale qui règne actuellement dans ce service mais également lui permettre de remplir sa mission, cruciale pour la vie de la nation. « C'est pourquoi je vous appelle à faire preuve d'une vigilance accrue durant les 100 premiers jours de mandat du Dr Mvemba à la tête de ce service provincial », a souligné cette lettre ouverte.

Cet appel est également lancé en direction de la directrice nationale du PNHF, le Dr Wivine Ngandu, de qui l'opinion attend également de veiller à ce que les choses marchent bien dans cette direction provinciale du service qu'elle dirige.

« Il est impératif qu'elle surveille avec attention les activités de cette direction provinciale et les activités de son coordonnateur afin de les préserver du dérive qui pourrait nuire à la cohésion nationale et au vivre ensemble que le président Félix Tshisekedi s'efforce à promouvoir », souligne cette correspondance.

Pour l'auteur, en effet, l'opinion doit être en mesure d'évaluer ses actions et d'exiger la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds alloués à ce service. « La perception d'un favoritisme au sein des instances dirigeantes serait non seulement dévastatrice mais également contraire aux valeurs que nous sommes appelés à défendre », a indiqué cette lettre.