Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 juillet 2025

revue de presse

Transport aérien africain : Ethiopian Airlines confirme son leadership

En Afrique, les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses, alliant confort et innovation, dans le but de concurrencer les compagnies internationales. Le classement le plus récent des compagnies aériennes africaines témoigne clairement de la position dominante d'Ethiopian Airlines, qui reste en tête de liste.

Organisés par Skytrax , « les prix sont déterminés à travers la plus grande enquête auprès des passagers aériens au monde, avec des voyageurs de plus de 100 nationalités votant entre septembre 2024 et mai 2025 » , a souligné Afrikmag . .

Il est important de souligner que ces dernières années, le secteur aérien en Afrique a connu une croissance significative. Les compagnies aériennes sur le continent mettent à jour leurs flottes, élargissent leurs réseaux et proposent des services compétitifs par rapport aux grandes entreprises mondiales. (Source allAfrica)

Gambie : L’AN rejette le projet de Constitution de 2024

En Gambie, le texte du projet de constitution 2024 n’a pas réuni la majorité des trois quarts requise lors du vote du 7 juillet à l’Assemblée nationale, selon le ministère de la Justice.

Le projet de Constitution de la République de Gambie, version 2024, n’a pas obtenu la majorité requise lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué publié mardi 8 juillet.

Selon le communiqué, le vote organisé le 7 juillet s’est soldé par 35 voix pour, 21 contre et un absent, alors qu’il fallait atteindre un seuil des trois quarts (44 voix) pour passer à l’étape suivante, dite de « consideration stage ». « Le projet ne progressera donc pas davantage dans le processus législatif », a précisé le ministère. (Source apanews)

Tchad : Libération attendue du journaliste Olivier Monodji après quatre mois de détention

Olivier Monodji, directeur du journal Le Pays et correspondant de RFI, et cinq de ses co-accusés, ont été reconnus ce mardi 8 juillet non coupables par le tribunal de grande instance de Ndjamena. Ils étaient poursuivis pour « intelligence avec des agents d'une puissance étrangère », en l'occurrence la Russie.

Après des heures d'attente dans une des salles du tribunal de grande instance de Ndjamena, Olivier Monodji et ses co-accusés ont finalement été appelés à la barre peu après 17h ce mardi. Puis, tout est allé très vite.

Le président de la cour a tout de suite prononcé les mots tant attendus par le correspondant de RFI et ses proches : « Non coupable » pour tous les six. Le journaliste était aux arrêts au Tchad depuis le 5 mars. Le procureur avait requis deux ans de prison ferme à son encontre, prétendant qu'il était en lien avec la Russie. (Source RFI)

États-Unis : 5 présidents africains attendus à la Maison Blanche

Donald Trump rencontre mercredi cinq présidents africains à Washington. C'est sa première démarche diplomatique majeure en direction de l'Afrique depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche en janvier 2025.

Le sénégalais Diomaye Faye, le libérien Joseph Nyuma Boakai, le mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le bissau-guinmen Umaro Sissoco Embaló et le gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont reçu les cartes d’invitation pour un mi-sommet avec Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche, du 9 au 11 juillet.

Un échange avec des présidents dont les pays sont des partenaires stratégiques sur des questions de minéraux critiques, de sécurité maritime dans le golfe de Guinée entre autres. (Source Africanews)

Guinée : Un an après la disparition de deux opposants, vingt-cinq ONG réclament de connaître leur sort

La junte, dirigée par le général Mamadi Doumbouya, est régulièrement accusée de répression contre les libertés. Elle a fait arrêter ou poursuivre de nombreux opposants, ou les a poussés à l’exil.

Une vingtaine d’organisations de défense des droits humains ont réclamé mardi 8 juillet aux autorités guinéennes de « révéler sans attendre » le sort de deux opposants à la junte disparus depuis un an, dénonçant une multiplication des enlèvements dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. (Source Lemonde Afrique)

L’Algérie intègre la Banque des BRICS et se rapproche du groupe

L’Algérie a officiellement rejoint la Nouvelle Banque de développement (NDB), bras financier du groupe des BRICS. Une étape stratégique qui pourrait marquer le début d’un processus d’intégration plus large au sein du bloc, formé à l’origine par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Pour l’économiste algérien Fares Habache, interrogé par Sputnik, cette adhésion ouvre des perspectives concrètes, notamment dans les secteurs clés de l’économie algérienne : énergie, infrastructures, et industrie.

Il souligne que l’accès aux financements de la NDB pourrait dynamiser des projets structurants que les bailleurs traditionnels rechignent à soutenir sans conditionnalités strictes. En s’appuyant sur un outil financier alternatif, l’Algérie espère contourner certaines dépendances occidentales et élargir ses marges de manœuvre. (Source Africapresse)

Centrafrique : Le village artisanal de Bangui, vitrine vivante du patrimoine culturel

A Bangui, la capitale centrafricaine se dresse le village artisanal, une vitrine de la culture du pays, un lieu commercial et de création artistique qui attire tant des touristes que des nationaux. Sur place on y trouve des statuettes en bois, masques rituels, poteries, arts décoratifs, et autres accessoires. Après une longue période de crise socio-politique qui n’a pas épargné le secteur de l’artisanat, celui-ci tente de trouver un meilleur équilibre pour mieux promouvoir les valeurs de la Centrafrique.

Depuis une décennie, Bruno, un artisan local, anime un atelier d’exposition au cœur du village, où près de 100 artisans centrafricains présentent leurs créations. Toutefois, cette dynamique peine à attirer de nouveaux visiteurs. (Source Africa 24)

Au Gabon, des proches de Sylvia Bongo interpellés par les services spéciaux

Trois membres de la famille de l’ancienne première dame ont été arrêtés ce 8 juillet, à Libreville, comme l’a confirmé la DGSS qui les a conduits dans ses locaux, à la présidence gabonaise.

Trois membres de la famille de Sylvia Bongo Ondimba, ont été interpellés dans la matinée du 8 juillet, à Libreville. Selon la Direction générale des services spéciaux (DGSS), qui a confirmé ces arrestations, cette opération effectuée conjointement avec les services anti-drogue s’inscrit dans le cadre du démantèlement de réseaux de trafiquants de drogue au Gabon. (Source Jeune Afrique)

Sommets des Brics et Afrique-Espagne : Beaucoup de cadres de partenariats pour peu de résultats pour le continent noir

Les 6 et 7 juillet 2025, s’est tenu, dans la capitale brésilienne, Rio de Janeiro, le 17e sommet des BRICS. Un regroupement de pays émergents composé à la base, du Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Et qui s’est récemment agrandi, plus précisément en 2024, avec l’adhésion de nouveaux membres au nombre desquels des pays africains, en l’occurrence l’Egypte et l’Ethiopie, aux côtés d’autres nations comme l’Iran, les Emirats arabes unis ou encore l’Arabie Saoudite. Et avec aujourd’hui près de 40% de la population mondiale, les BRICS représentent une force démographique et économique majeure. (Source Le Pays)

Maroc-Allemagne : Une alliance stratégique en gestation

Dans un contexte international en recomposition, le Maroc et l’Allemagne renforcent discrètement un partenariat structuré, fondé sur la stabilité, la convergence d’intérêts et une lecture réaliste des nouveaux équilibres mondiaux.

Le premier échange téléphonique entre Johann David Wadephul, nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, et son homologue marocain Nasser Bourita, ayant lieu lundi 7 juillet, a mis en lumière la solidité croissante des relations entre Rabat et Berlin. Les deux diplomaties ont salué une coopération étroite dans des domaines clés tels que l’économie, l’énergie ou encore l’emploi, et ont réaffirmé leur engagement à inscrire cette dynamique dans la durée. (Source Hespress)