Afrique: Madrid 2025 - Troisième Sommet Afrique-Espagne, l'heure de la montée en puissance stratégique

Entre géopolitique, sécurité et coopération économique, Madrid se positionne comme hub euro-africain.

Madrid accueille le 3e Sommet Afrique-Espagne du 6 au 8 juillet 2025, quelques jours après la Conférence de Séville sur le financement du développement. L'événement est une réponse stratégique à la montée en puissance d'un Afrique multipolaire, incertaine et concurrentielle, avec l'Espagne souhaitant amplifier ses échanges commerciaux et diplomatiques avec le continent.

Chiffres clés & dynamique commerciale

€30 milliards : volume du commerce bilatéral au 1er semestre 2024, dépassant les échanges Espagne-Amérique latine.

6 % des exportations, 7 % des importations espagnoles proviennent actuellement d'Afrique.

L'Afrique absorbe 60 % des terres arables non exploitées au monde, un enjeu stratégique majeur.

Les investissements espagnols en Afrique totalisent 6 milliards $, avec une progression significative.

Discours & alignements stratégiques

« L'exportateur d'aujourd'hui est l'investisseur de demain : si les entreprises voient un environnement propice, elles resteront », indique Alicia Varela, directrice du commerce international au ministère espagnol. « Deux millions d'Africains vivent en Espagne, et nous devons dialoguer avec eux », ajoute le secrétaire d'État espagnol, Diego Martínez Belío. « L'Afrique est le continent de l'avenir : en 2050, elle aura la population la plus jeune et une classe moyenne majeure », affirme Suzi Carla Barbosa, ancienne ministre de Guinée-Bissau.

Volonté géopolitique & cadre institutionnel

L'Espagne mise sur sa proximité géographique et culturelle :

Plan Espagne-Afrique 2025-2028 : cinq axes - renforcer, croître, connecter, protéger, vivre ensemble - couvrant économie, diplomatie, sécurité, environnement.

Création d'AFRICO, réseau euro-africain de chambres de commerce couvrant 20 pays d'Afrique de l'Ouest via la Grande Canarie.

Partenariats structurés : énergie renouvelable, dessalement, infrastructures portuaires (Tanger Med), pêche, santé, formation professionnelle.

Sécurité, migration & intelligence économique

Plusieurs sessions thématiques abordent : La sécurité régionale (terrorisme au Sahel, coopération avec l'UE et Interpol) ; le défi migratoire ( professionnalisation et intégration des jeunes & femmes, offres légales d'emploi) ; l'inclusion économique (incubateurs pour PME, accès au crédit (jeunes/femmes)) . « Les universités sont des outils diplomatiques durables », affirme Manuel Muñiz, recteur de l'IE University . « Quand un jeune crée une start-up, il crée de la politique », pointe Hermione Bolumbe, députée de la République démocratique du Congo .

Enjeux stratégiques & géopolitiques

Diversification économique : se détacher des liens traditionnels (France, Italie, Chine) ; renforcer la place espagnole dans l'AfCFTA et anticiper le marché carbone européen (MACF).

Rôle logistique : ports stratégiques (Tanger Med, Grande Canarie) comme hubs euro-africains

Soft power humain : diaspora, universités, chambres de commerce comme vecteurs d'influence douce.

Résilience sécuritaire : appui espagnol aux pays du Sahel via formation, sécurité maritime, lutte anti-migratoire.

Un repositionnement à l'heure de la multipolarité

Le sommet confirme que Madrid veut jouer avec ambition : portier à l'Europe et porte-voix du Sud global, l'Espagne entend capitaliser sur sa proximité, ses liens humains et institutionnels pour devenir un acteur euro-africain crédible. Le succès dépendra ici de la mise en oeuvre concrète des engagements, notamment dans l'infrastructure, le financement, la formation et la sécurité partenariale.