Journaliste en danger (JED), agissant dans le cadre de ses missions de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information en RDC, a suivi avec grand intérêt la signature, le 27 juin 2025 à Washington, de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du gouvernement des Etats Unis d'Amérique.

JED salue cet Accord qui ouvre une perspective de paix et de sécurité pour la RDC après plus de trois décennies de guerre à l'Est du pays, qui ont fait des millions de morts, des milliers des personnes déplacées internes ; occasionné le pillage des ressources et la destruction des infrastructures, y compris les installations des médias qui ont été attaquées, des médias saccagés et réduits au silence ; et beaucoup de journalistes tués, ou contraints d'abandonner leur métier pour leur sécurité.

Sur le plan politique, cet Accord se fixe pour objectifs, notamment de : « Rétablir un climat de confiance entre la RDC et le Rwanda ; créer un environnement sûr et sécurisé favorisant la reprise des activités socio-économiques ; assurer une paix et une stabilité durables dans la région où les droits de l'homme sont respectés ; mettre fin à des discours de haine et des attaques verbales ».

Au regard de ces objectifs, Journaliste en danger (JED) tient à attirer l'attention de toutes les parties prenantes à cet Accord sur les rôles que les journalistes et professionnels des médias sont appelés à jouer dans ce nouveau contexte. Mais surtout sur l'engagement des médias congolais, dans les dynamiques de construction de la paix.

En effet, après des décennies de guerre et de violence, et au cours desquelles, tant d'efforts et des processus de paix ont été voués à l'échec, un retour durable à la paix, à la stabilité et au « savoir revivre ensemble » ne saurait se limiter à un Accord entre belligérants.

Au-delà de la controverse qui peut entourer la signature de l'Accord de Washington, le succès de sa mise en oeuvre nécessite une adhésion de ces hommes et ces femmes meurtris et traumatisés par ces années de guerre, à un projet de réconciliation auquel chacun puisse croire et aspirer.

C'est ici que le rôle des médias devient déterminant. Autant les médias ont le pouvoir, en période de conflit latent ou ouvert, d'exacerber les tensions, qui conduisent à toutes les formes de violence ; autant, ils ont aussi le pouvoir de contribuer à maintenir le calme en période de trouble, de préserver ou de restaurer la possibilité d'un dialogue entre les parties engagées dans le conflit, voire même de se constituer en plateformes où peuvent être débattus tous les points des désaccords ou les zones d'ombres qui entourent certaines dispositions.

Dès lors, Il paraît effectivement fondamental, que la presse congolaise dans sa diversité puisse accompagner tous les dispositifs mis en place par l'Accord de paix de Washington, pour un retour à la paix et à la stabilité, en disposant de suffisamment d'éléments, pour informer le public sur les débats qui ont été menés dans des rencontres au sommets, afin de pouvoir suivre la mise en application de leurs recommandations.

Ce sont les Journalistes qui ont le pouvoir de relayer ces négociations auprès des populations de base, de leur en faire saisir tous les enjeux, de leur permettre d'établir tous les liens voulus entre leurs préoccupations quotidiennes d'une part et les enjeux négociés d'un retour à la paix d'autre part, et ainsi de mobiliser tous leur soutien à ces efforts diplomatiques.

Journaliste en danger (JED), en appelle au gouvernement congolais, à travers le mécanisme ad hoc de suivi, d'assurer un engagement stratégique des médias dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda.

JED demande également aux professionnels des médias d'afficher leur détermination à travailler dans le sens de la construction de la paix, par la mise en oeuvre des pratiques professionnelles rigoureuses et responsables. Nul, n'est en meilleure position que les médias, pour susciter une appropriation par différentes catégories d'acteurs qui constituent leur audience, des efforts de paix en cours.

A cet égard, JED se propose d'organiser un important Forum sur le rôle et l'engagement des médias dans l'Accord de paix de Washington, où sera adopté un Plan d'actions et des propositions d'appuis nécessaires pour aider les médias congolais à couvrir de manière professionnelle les enjeux nationaux et régionaux de paix, de sécurité et de réconciliation nationales qui se profilent dans le pays et dans toute la région des Grands lacs.