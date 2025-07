Madagascar: Filière aurifère - Vers une chaîne d'approvisionnement responsable et formelle

Un grand pas en avant dans la structuration de la filière aurifère. Un atelier stratégique de deux jours s'est tenu la semaine dernière à Antananarivo, réunissant le Ministère des Mines, via la Centrale de l'Or de Madagascar (COM), la Banque centrale de Madagascar (BFM) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

L'objectif est de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en or responsable, formelle et inclusive, conformément aux standards internationaux de l'OCDE et de la London Bullion Market Association (LBMA). Selon les participants, cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale de sécurisation des réserves d'or tout en soutenant le développement du secteur privé, dans une logique de croissance économique, de justice sociale et de respect de l'environnement.

L'atelier a permis de finaliser les éléments stratégiques et opérationnels de la note conceptuelle sur la filière or responsable, d'élaborer un plan d'action clair et budgétisé, et de définir un cadre de collaboration durable entre le COM, la BFM et le PNUD.

Durable

Parmi les priorités figuraient également l'identification des risques critiques, qu'ils soient juridiques, techniques ou sociaux, et la proposition de solutions de mitigation adaptées à chaque niveau de la filière. Une clarification des rôles des parties prenantes a été amorcée, préparant la finalisation de la convention de collaboration nécessaire à l'opérationnalisation de la chaîne d'approvisionnement responsable.

En amont de cet atelier, des missions menées à Dabolava, Miandrivazo et Andranomainty ont permis de sensibiliser orpailleurs, collecteurs et autorités locales aux dispositions du nouveau Code minier de 2023. Ces sessions ont renforcé les connaissances des acteurs sur la légalité, la traçabilité, la protection de l'environnement et les droits humains, éléments essentiels pour garantir une filière alignée sur les exigences des marchés internationaux.

Avec cette dynamique, Madagascar se positionne pour transformer sa filière aurifère en un levier de croissance durable, tout en renforçant la transparence et la formalisation dans le secteur minier, au bénéfice de l'économie nationale et des communautés locales.