L'Observatoire libre du Congo (OLC), a délivré ce message le 8 juillet à Brazzaville, au cours d'un point de presse animé par son coordonnateur général, Joly Asselé Ontounou, qui avait à ses côtés le chargé de la communication, Ramsès Bongolo.

La communication de l'OLC, une association à caractère socio-humanitaire et culturelle, s'est articulée autour de deux points essentiels: les viols dont de jeunes filles ont été victimes en mai 2017 lors de l'attaque du bus Océan du nord et dont l'auteur présumé, d'après le conférencier, serait Frédérick Bintsamou et son cercle immédiat; la violation des symboles sacrés de la République, notamment le drapeau tricolore auquel Frédérick Bintsamou, alias pasteur Ntumi, a "unilatéralement ajouté une couleur supplémentaire, le violet".

Le coordonnateur général de l'OLC a rappelé qu'au sortir des tristes événements de 1997, plusieurs mouvements armés avaient vu le jour au Congo, plus précisément dans la partie méridionale du Congo.

Après des efforts conjoints, impliquant les acteurs de ces différents mouvements et l'Etat congolais, des accords de paix avaient été signés sous la coordination de la communauté internationale. A l'époque, l'effet positif de cette action fut la dissolution de ces mouvements armés et la reprise d'une vie normale dans ces départements.

"Malheureusement, à la surprise générale, en 2017, au moment où les armes s'étaient enfin tues dans le Pool et où l'élan patriotique poursuivait sa marche positive sur le chemin de la paix, des individus armés jusqu'aux dents appartenant au cercle immédiat de Frédérick Bintsamou, s'étaient permis de prendre en otage, dans le département du Pool, un autobus de la société de transport Océan du nord en provenance de Brazzaville pour Pointe-Noire.

Ces éléments armés avaient commis des actes de viol collectif sur les passagers, mettant à mal la libre circulation des biens et des personnes" a commenté Joly Ossélé Ontounou pour qui " cet acte lâche et odieux fut une grave atteinte à la dignité humaine. Aussi, depuis la signature des accords de paix en 1999 et 2003 jusqu'à aujourd'hui, Frédérick Bintsamou et ses proches font preuve d'incivisme caractérisé et de non-respect des symboles de la République".

L'étendard national tricolore transformé en drapeau quadricolore

Le coordonnateur général de l'OLC a fait savoir que dans le fief de Frédérick Bintsamou situé dans le département du Pool, le drapeau tricolore, symbole de l'identité nationale, est déraisonnablement remplacé par le drapeau violet, symbole représentatif de son mouvement ninja.

Et comme si cela ne suffisait pas, en longeant la route Kindamba-Loukakou, au drapeau tricolore (vert-jaune-rouge), ce dernier a unilatéralement ajouté une couleur supplémentaire : le violet, transformant à sa guise l'étendard national tricolore en drapeau quadricolore (vert-jaune-rouge-violet).

Une véritable insulte à la République. Ce comportement intolérable et impardonnable est un outrage aux symboles sacrés de la République. Par ce geste arrogant, irrévérencieux et antipatriotique, cet homme semble avoir créé une république dans une République. C'est une forme masquée de balkanisation que le Congo fort et uni ne saurait tolérer.

"Eu égard à ces actes, et considérant, premièrement, que le viol est un crime prévu et puni par les articles 332 et 333 du Code pénal. Deuxièmement, considérant que le drapeau national est un symbole puissant qui représente l'identité d'un pays, son histoire, ses valeurs, son unité et sa souveraineté ; l'OLC condamne avec force ces actes pénal et anticonstitutionnel qui ne sauraient rester impunis dans un Etat de droit. De ce fait, l'OLC s'oppose à l'éventuelle candidature de Frédéric Bintsamou alias Ntumi à l'élection présidentielle de 2026", a poursuivi l'orateur;

L'OLC estime en outre "que Frédéric Bintsamou n'est pas digne de se présenter à cette compétition électorale d'envergure nationale qui exige non seulement aux candidats d'être de bonne moralité, de jouir d'une bonne réputation et d'avoir un casier judiciaire vierge, mais qui en outre engage le destin de tout un pays et l'avenir de la nation" et demande par ailleurs à ce dernier de "livrer dans un délai raisonnable entre les mains de la justice congolaise tous ceux de son entourage qui sont, de prêt ou de loin, impliqués dans ces affaires de viol".

Il appelle Frédéric Bintsamou à un regain de patriotisme dans la reconnaissance et le rétablissement des couleurs du drapeau tricolore national, comme prévu dans la Constitution. Enfin, l'OLC a profité de cette tribune pour attirer l'attention des autorités compétentes sur l'irrecevabilité de la candidature de ce dernier en temps opportun.