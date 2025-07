Ethiopie: L'Initiative « Empreinte verte » fait partie intégrante de la société éthiopienne - Ministre des Finances

Addis-Abeba — L'Initiative « Empreinte verte » a été officiellement institutionnalisée et s'est ancrée au coeur même de la société éthiopienne, a déclaré aujourd'hui le ministre des Finances, Ahmed Shide.

S'exprimant lors d'un programme de plantation d'arbres au parc Entoto à Addis-Abeba, le ministre a souligné l'importance de cette initiative pour promouvoir une culture de sensibilisation à l'environnement.

Selon Ahmed, l'initiative représente une responsabilité partagée entre tous les citoyens et un changement de mentalité vers la valorisation de la nature et du développement durable est essentiel pour les générations futures.

À cet égard, l'Initiative « Empreinte verte » a été institutionnalisée et est devenue un élément fondamental de la conscience citoyenne grâce aux efforts et au dévouement constants du gouvernement et de la population éthiopiens.

Il a également souligné que l'Initiative a grandement contribué à la construction nationale, car une nation peut se construire grâce à la collaboration et à la participation populaire.

La directrice générale de l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement, Lelise Neme, a exprimé que l'objectif principal du programme d'aujourd'hui est de promouvoir une culture de plantation d'arbres au sein de la société.

Elle a souligné l'importance environnementale de l'Initiative dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des efforts de protection de l'eau, de l'air et des sols.

En participant à la plantation d'arbres et aux activités de sensibilisation à l'environnement, les citoyens peuvent contribuer de manière significative à la santé de leur environnement et à la durabilité des ressources naturelles, a souligné la directrice générale, exhortant les citoyens à s'engager activement dans le programme Empreinte Verte.

Pour sa part, la directrice générale de l'Autorité fédérale des marchés publics et de la propriété, Meseret Meskele, a souligné la nécessité d'efforts collaboratifs pour atteindre les objectifs de l'initiative.

Selon elle, la collaboration entre les secteurs serait un outil puissant pour promouvoir un environnement plus propre et plus vert dans tout le pays.