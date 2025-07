Les présidents sénégalais, libérien, gabonais, mauritanien et bissau-guinéen entament ce mercredi 9 juillet une visite de trois jours aux États-Unis avec, en point d'orgue, un « dialogue de haut niveau » et un « déjeuner de travail » avec Donald Trump. Le président américain espère notamment conclure à cette occasion plusieurs partenariats avec des pays qui disposent d'importantes ressources stratégiques.

Le format de la rencontre est inédit. Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet, cinq chefs d'État africains sont conviés à Washington pour un sommet avec les États-Unis. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Libérien Joseph Boakai, le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló vont notamment participer à un « dialogue de haut niveau ainsi qu'à un déjeuner de travail » avec le président américain Donald Trump alors que des rencontres bilatérales devraient également avoir lieu, si l'on en croit les sources diplomatiques contactées par RFI en Afrique de l'Ouest.

Grande première depuis l'arrivée au pouvoir du président républicain, l'initiative vise à favoriser « un dialogue ouvert » avec les « nations africaines », selon les informations transmises par un haut responsable américain, les États-Unis se disant « à l'écoute de [leurs] préoccupations et de [leurs] priorités » avec pour objectif de « nouer des partenariats » et de « promouvoir l'engagement économique et l'investissement du secteur privé ».

Minerais stratégiques contre appui sécuritaire dans le Golfe de Guinée

Comme souvent avec Donald Trump, le commerce va donc, une fois encore, se retrouver au centre du jeu lors de ce rendez-vous voulu, si possible, gagnant-gagnant, avec des pays loin d'avoir été choisis au hasard : si aucun d'eux ne compte parmi les géants démographiques du continent africain, le Sénégal, le Liberia, le Gabon, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont tous, en revanche, l'avantage d'y posséder des ressources - en particulier dans leur sous-sol - qui intéressent au plus haut point le président américain. Tel est par exemple le cas du Gabon qui détient des stocks de minerais stratégiques comme le manganèse ou l'uranium encore peu ou pas exploités... Comptant bien y obtenir un accès privilégié, Donald Trump pourrait proposer en échange à ses hôtes un appui sécuritaire, notamment contre la piraterie dans le Golfe de Guinée.

Alors que pour Washington, ce sommet représente aussi l'occasion d'aborder la question du contrôle des flux migratoires - tous les pays conviés sont des pays côtiers - et, surtout, de se positionner dans une région du monde où la Chine et la Russie se taillent la part du lion, les cinq dirigeants africains qui y sont invités devraient, de leur côté, en profiter pour défendre leurs intérêts face au président américain, notamment sur la question brûlante des tarifs douaniers.

Très endetté, le Sénégal entend plaider sa cause auprès de Donald Trump Sujet prioritaire s'il en est pour le Sénégal, la question de sa dette publique - estimée à 111,4 % de son PIB par le FMI - devrait figurer en bonne place des discussions que devraient avoir Bassirou Diomaye Faye et Donald Trump à Washington. Selon une source diplomatique sénégalaise, le président sénégalais devrait plaider pour que son homologue américain pèse de tout son poids sur les institutions de Bretton Woods et pour que le FMI lève la suspension de son prêt d'1,8 milliard de dollars bloqué depuis plus d'un an en raison de la découverte de manquements graves dans les données des comptes publics transmises par l'administration précédente. Pour Dakar, ces décaissements représentent en effet une étape incontournable en vue de récupérer des marges de manoeuvres budgétaires.

L'autre dossier de taille que Bassirou Dimaye Faye pourrait aborder avec Donald Trump concerne la migration, alors que le Sénégal est menacé, avec 24 autres pays africains, d'un nouveau travel ban, une interdiction de voyage sur le sol américain. En cause : l'interpellation de plus de 20 000 Sénégalais à la frontière mexicaine avec les États-Unis entre janvier et juillet 2024 - un chiffre dix fois plus élevé qu'il y a deux ans - selon un document du ministère américain de l'Intérieur. La question est éminemment sensible pour le pays dont plus de 30 000 ressortissants vivent aux États-Unis et dont la contribution financière est vitale puisqu'elle est plus élevée que l'aide publique au développement, toujours selon une source diplomatique sénégalaise.