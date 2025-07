Gabon: Les procès de Sylvia et Noureddin Bongo reportés sur fond de tension avec Libreville

Au Gabon, l'ancienne Première dame Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddin Bongo Valentin, actuellement en liberté provisoire à Londres, ne seront plus jugés fin juillet comme l'avait prévu la justice gabonaise, mais en novembre prochain.

Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang, annonce que le procès se déroulera à Libreville du 10 au 14 novembre prochain. Objectif : permettre aux avocats en vacances ou résidant à l'étranger de participer à ce procès que Libreville veut être équitable. En attendant ce procès, les relations entre la famille Bongo et le pouvoir de Libreville se dégradent.

À l'origine de ces tensions entre la famille d'Ali Bongo et l'État gabonais, la diffusion depuis lundi de vidéos par Nourredin Bongo, le fils de l'ex-chef de l'État. Des images tournées en caméra cachée durant sa détention. Dans l'une d'elles, on entend le juge d'instruction, dans son bureau, affirmer que les militaires auraient exigé la condamnation de l'ancienne Première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddin, tous deux arrêtés le soir du coup d'État.

Dans ce contexte, des agents de la Direction des services spéciaux et leurs collègues de la lutte anti-drogue ont arrêté mardi à Libreville le neveu et le beau-frère de Sylvia Bongo, pour détention de drogue, d'armes à feu, devises étrangères et défenses d'ivoire, précise le parquet.

Depuis Londres, Sylvia Bongo a dénoncé « un chantage et une mise en scène ». Toujours hier mardi, des hommes en civil ont déposé une convocation au cabinet de maître Gisèle Eyue Bekalé. L'avocate de Sylvia Bongo est invitée à se présenter ce mercredi à la direction générale des recherches.