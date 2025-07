Ile Maurice: René Leclézio cède la présidence du conseil à Yvan Legris

Le groupe Medine tourne une page importante de son histoire avec le départ de René Leclézio, président du conseil d'administration depuis 2011. Il est remplacé par Yvan Legris, administrateur depuis 2023, fort d'un parcours international dans l'actuariat et la gestion d'entreprise.

La décision du board de Medine Ltd, qui a officialisé le départ de René Leclézio le 4 juillet, fait suite aux intentions qu'il avait exprimées dans le dernier rapport du groupe, marque la fin d'une époque pour l'un des piliers du conglomérat mauricien. Arrivé au conseil d'administration en 2001, René Leclézio a, souligne-ton, largement contribué au repositionnement stratégique du groupe Medine, en particulier sur le développement immobilier, l'éducation et les loisirs. Le conseil a salué son «leadership exceptionnel, sa vision stratégique et sa capacité à guider les transformations profondes de l'entreprise au fil des années».

Dans le sillage de cette transition, Yvan Legris a été désigné nouveau président du conseil. Il avait rejoint Medine en mars 2023 en tant qu'administrateur non exécutif. Il apporte une solide expérience internationale, ayant mené une carrière distinguée dans le domaine actuariel et la gestion d'entreprise, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Récemment, il a repris les activités d'Aon Solutions Ltd. Et le board d'ajouter qu'il est convaincu que le nouveau chairman apportera un leadership fort et la clairvoyance stratégique nécessaire pour accompagner le groupe vers une croissance durable.

Ce changement intervient à un moment stratégique pour Medine, qui est en pleine phase de recrutement d'un nouveau Chief Executive Officer (CEO) suivant la démission de Dhiren Ponnusamy. La nomination d'Yvan Legris permet de clarifier la gouvernance et d'assurer une meilleure visibilité aux candidats à la direction générale quant à la dynamique du conseil avec lequel ils seront amenés à collaborer étroitement.

Par ailleurs, dans un environnement marqué par des incertitudes économiques et des attentes accrues des investisseurs, Medine, sous la nouvelle présidence, doit rassurer sur sa capacité à générer de la croissance durable tout en maîtrisant son endettement. Le positionnement dans le secteur immobilier, particulièrement sensible aux cycles économiques, impose une gestion prudente des risques et une agilité accrue face aux fluctuations du marché.

Avec l'arrivée d'Yvan Legris à sa présidence, le groupe Medine entre dans une nouvelle phase de consolidation stratégique. Les prochains mois seront décisifs, non seulement pour l'identification de son nouveau CEO, mais aussi pour la mise en oeuvre d'un modèle d'affaires plus résilient, cohérent et durable. Ce changement au sommet représente une opportunité de refonder la vision du groupe à long terme, tout en capitalisant sur ses acquis et ses ressources uniques.