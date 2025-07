Ile Maurice: Le pays intensifie ses efforts avec l'UE

Une discussion se tient actuellement entre l'European Union Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (EU-DG MARE) et le ministère de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche. Organisée à Port-Louis du 7 au 11 juillet, cette rencontre vise à faire le point sur les progrès réalisés depuis les recommandations de l'Union européenne (UE) en février 2024. À cette occasion, Maurice a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Dans ce cadre, le ministre de tutelle, Arvin Boolell, a rappelé la détermination du pays à respecter ses obligations internationales à plusieurs accords de pêche. La Fisheries Act 2023 a été présentée comme un texte fondamental, posant les bases d'une gestion durable et efficace du secteur.

Depuis la dernière mission de l'UE, plusieurs réformes et mesures opérationnelles ont été mises en oeuvre, notamment l'application des réglementations concernant le Vessel Monitoring System et les Automatic Identification Systems ainsi que la finalisation de nouvelles règles sur les procédures de suivi, de contrôle et de surveillance, la gestion des prises non ciblées (bycatch) et les mesures de conservation conformes aux normes des Regional Fisheries Management Organisations.

Par ailleurs, l'harmonisation des Standard Operating Procedures et des autorisations prévues par la Fisheries Act 2023 progresse avec un déploiement auprès des agences concernées. Un Fisheries Information System a été développé pour fournir aux autorités chargées du contrôle un accès en temps réel à des données consolidées, tandis qu'un plan de traçabilité a été lancé afin d'assurer des audits réguliers dans les usines de transformation.

La coopération régionale et internationale occupe également une place essentielle. Le renforcement des échanges avec les États pavillons, côtiers et portuaires s'illustre notamment par la vérification des certificats de capture et l'authentification des licences. Au niveau national, la coordination entre la National Coast Guard et le ministère s'est intensifiée pour faciliter la surveillance conjointe et le partage d'informations. La lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée demeure cruciale pour protéger les moyens de subsistance de la population et garantir une durabilité à long terme. En soulignant le partenariat solide et durable avec l'UE, Maurice réaffirme sa volonté d'intensifier ses efforts, sans reculer ni faire de compromis dans ce combat essentiel.

Du côté de l'UE, l'ambassadeur Oskar Benedikt a rappelé la reconnaissance mondiale dont bénéficie l'union pour son action contre la pêche illégale. Disposant d'un cadre réglementaire robuste et de mécanismes d'application efficaces, l'UE appuie les efforts de Maurice pour renforcer ses capacités de surveillance et de contrôle des activités de pêche dans ses eaux, tout en participant activement aux initiatives internationales contre ce fléau. Enfin, l'espoir est placé dans le succès de ces échanges, qui pourraient permettre à Maurice de devenir un modèle dans la lutte mondiale contre la pêche illégale, avec l'engagement constant de l'UE à soutenir le rôle stratégique de Maurice en tant que plateforme pour une pêche durable.