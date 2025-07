Afrique de l'Ouest: Bourse - Forte baisse de plus de 2% de l'indice BRVM Prestige ce mardi 8 juillet 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 8 juillet 2025, l'indice BRVM Prestige de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 2,07%.

Cet indice, qui regroupe les 10 valeurs les plus solides et les plus performantes de la Bourse, voit ainsi son nombre de points passer de 131,49 la veille à 128,77 ce mardi 8 juillet 2025. Par rapport au 31 décembre 2024, cet indice phare enregistre également une baisse de 2,10%. Comme l'indice BRVM Prestige, les autres indices phares sont également, pour la seconde journée consécutive dans le rouge.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a cédé 1,25% à 304,48 points contre 308,33 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en baisse de 1,13% à 151,60 points contre 153,34 points précédemment. A part l'indice BRVM Industriels (plus 0,86% à 134,55 points) les six autres indices sectoriels nouveaux sont tous en baisse. Les baisses les plus élevées sont les indices BRVM Consommation discrétionnaire (moins 2,56%), BRVM Consommation de base (moins 1,90%) et BRVM Services financiers (moins 1,55%).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,427 milliard de FCFA contre 874,118 millions de FCFA le 7 juillet 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 148,316 milliards, en passant de 11 887,761 milliards de FCFA la veille à 11 739,445 milliards de FCFA ce mardi 8 juillet 2025.

Celle du marché des obligations a aussi régressé de 6,705 milliards, en se situant à 10 317,334 milliards de FCFA contre 10 324,039 milliards de FCFA le lundi 7 juillet 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 6,79% à 3 305 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,31% à 1 190 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 1,40% à 1 445 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 0,88% à 4 590 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 0,74% à 2 740 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 17 870 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 1 300 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 540 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 540 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 5,08% à 11 200 FCFA).