Madagascar: Conseil des ministres décentralisé - L'Exécutif met le cap sur Sainte-Marie

Juste après Fianarantsoa et la région Matsiatra Ambony, l'Exécutif met le cap sur Sainte-Marie et la région Analanjirofo pour un nouveau Conseil des ministres décentralisé. Le rendez-vous est prévu demain.

Rendez-vous est pris. L'île de Sainte-Marie, dans la région Analanjirofo, s'apprête à accueillir, ce jeudi 10 juillet, un Conseil des ministres décentralisé. Après celui de Fianarantsoa, la semaine dernière, il s'agira de la 5é réunion décentralisée de l'Exécutif depuis le début du mandat de Andry Rajoelina, président de la République, la 4é de l'année, et la 2é en deux semaines.

L'événement de demain est dans la droite ligne de la politique de rapprochement de l'État des collectivités décentralisées et de la population voulue par l'État. À l'instar des précédents Conseils des ministres décentralisés, la réunion qui se tiendra dans l'île, de son nom malgache Nosy Boraha, donnera la part belle aux questions prioritaires dans cette circonscription, ainsi que dans la région Analanjirofo. Le tourisme et les infrastructures routières, ou encore le secteur de la culture, du raffinage et de l'exportation des épices et des plantes aromatiques devraient être au menu.

La Route nationale numéro 5 (RN5), qui fait le lien entre les régions Atsinanana, Analanjirofo et Ambatosoa, est en effet en piteux état. Outre le tourisme à Sainte-Marie, notamment, la culture d'épices et de plantes aromatiques est un des socles de l'économie de l'Analanjirofo. Le nom de la région découle justement du nom malgache du girofle qui est "Jirofo" et veut dire, littéralement, la forêt de girofle.

Festival des baleines

L'Exécutif pourrait aussi aborder le volet culturel et historique. Le processus pour l'inscription de l'église d'Ambodifotatra, qui est la première église catholique construite en dur à Madagascar, au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), est toujours en cours. L'île Sainte-Marie est également connue comme étant un ancien repère des plus célèbres pirates de l'histoire.

Par ailleurs, étant donné la conjoncture, l'Exécutif devrait aussi aborder des sujets d'intérêt national comme celui de la Jirama. Ce déplacement s'accompagne aussi d'une série d'activités inaugurales et de visites de terrain. Parmi les temps forts annoncés par la présidence de la République figure l'inauguration officielle de la Route nationale secondaire 21 (RNS 21), un axe routier structurant pour l'île et qui la traverse du nord au sud.

Réhabilitée dans le cadre du programme national d'amélioration des infrastructures, la RNS 21 facilite la circulation entre les localités de Sainte-Marie, tout en renforçant l'accès aux principaux sites touristiques. Une visite de la route sur l'axe Ilampy, Ankirihiry et Ambodifotatra est également prévue. Un parc solaire implanté à Ilampy sera également inauguré à l'occasion de cette visite présidentielle.

Ce projet solaire s'inscrit dans les engagements de l'État dans la transition énergétique, ainsi que dans l'appui au redressement de la Jirama par le renforcement de la production d'électricité. Il permet de sécuriser l'approvisionnement électrique de l'île et de réduire sa dépendance au thermique. À l'instar des autres déplacements présidentiels à l'occasion d'un Conseil des ministres décentralisé, des actions sociales sont aussi au programme de cette visite à Sainte-Marie. Le lancement du festival des baleines mettra le point final à la mission de l'Exécutif sur Nosy Boraha.