L'optimisation du recouvrement des recettes communales est une préoccupation majeure pour les acteurs du développement local de Divo. Les autorités administratives, municipales et opérateurs économiques de la commune de Divo sont déterminés à faire de l'optimisation du recouvrement des recettes un levier de développement local et inclusif.

Cette résolution est le fruit d'une rencontre tenue le 5 juin 2025 dans la salle du conseil régional, en présence du préfet de région et du premier adjoint au maire. La rencontre, initiée par Loua Vohi, Trésorier général (Tg) de Divo, s'inscrit dans la dynamique de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique qui fait de la mobilisation optimale des ressources intérieures un enjeu de performance. Le Tg Loua Vohi a souligné l'importance du civisme fiscal pour le développement socio-économique d'une commune, lors de son exposé sur le thème :" Optimisation du recouvrement des impôts et taxes du périmètre communal de Divo".

Soutenu par son collègue des impôts et le régisseur de la mairie, le collaborateur de Ahoussi Arthur, Directeur général du Trésor Public, a invité l'auditoire à s'acquitter de ses impôts, qu'il considère comme un acte citoyen. Il a également encouragé le paiement des taxes municipales pour "embellir Divo», insistant sur l'importance d'éviter la fraude avec la mairie et les impôts. Commerçants, transporteurs et autres contribuables ont ainsi été sensibilisés à payer leurs taxes municipales ou leurs impôts "à la bonne personne".

Le Tg Loua Vohi a mis en lumière la bonne collaboration entre les services des impôts, du trésor et de la mairie pour optimiser le recouvrement des recettes. Il a souligné que l'optimisation des ressources communales représente une réponse concrète aux impératifs de performance, de transparence et de redevabilité exigés des services publics financiers. En mettant en oeuvre des mécanismes efficaces de recensement, de sécurisation et de suivi des recettes, la commune de Divo espère renforcer sa capacité budgétaire, stimuler le développement local et participer activement à la consolidation des finances publiques.

Les enjeux liés à l'optimisation du recouvrement des recettes et taxes dans la commune de Divo sont considérables. Il s'agit d'accroître la contribution de ces ressources au financement du budget de l'État, mais l'intérêt principal réside dans le développement local de Divo. Le Tg Loua, également chef de la circonscription financière de Divo, a exprimé le souhait d'exploiter toutes les niches de ressources locales pour contribuer efficacement à l'émergence de Divo.

En parallèle, le Trésorier général a conseillé l'utilisation de la plateforme TrésorPay-TrésorMoney, une solution digitale au service de la performance financière. « Il nous faut exploiter toutes les niches des ressources locales pour contribuer efficacement à l'émergence de Divo », a souhaité de tous ses voeux le Tg , par ailleurs le chef de la circonscription financière de Divo À Divo, l'adoption de TrésorPay-TrésorMoney représente une avancée significative dans la modernisation des moyens.

Visiblement satisfait de cette rencontre de sensibilisation et d'information, le préfet de Région, préfet du Département de Divo, Womblegnon Célestin, a instamment invité tous les acteurs de la chaîne de recouvrement à privilégier l'intérêt général. Il a salué les performances réalisées et a félicité le Trésorier général pour la qualité de son travail.