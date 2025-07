Algérie: Sadaoui - Le championnat national scolaire des sports collectifs, 'un message national profond'

Oran — Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a souligné, mardi soir à Oran, que le championnat national scolaire des sports collectifs constitue "un message national profond" signifiant que la nouvelle école algérienne est une école globale qui accorde autant d'importance à l'acquisition du savoir qu'à l'éducation physique, à la culture et à la formation de la personnalité.

Dans son allocution à l'occasion du lancement des finales du championnat national scolaire des sports collectifs, au Palais des Sports "Hamou Boutlelis", le ministre accompagné du ministre des Sports, Walid Sadi, et du ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui a souligné que "ce championnat n'est pas une simple compétition sportive, mais un message national profond montrant que l'école algérienne nouvelle est une école complète, qui valorise aussi bien le savoir que l'éducation physique, la culture et le développement affectif, dans le cadre d'un projet sociétal intégré".

Il a ajouté que l'organisation de ce championnat intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en concrétisation directe des décisions prises lors du Conseil des ministres du 22 septembre 2024, où il a ordonné le lancement du championnat national scolaire des sports collectifs".

Le ministre a rappelé plusieurs directives du président de la République, affirmant les considérer comme "des orientations méthodologiques du secteur", insistant sur "l'importance d'accorder à la pratique sportive une attention dès le début de la scolarité et jusqu'à l'université, et ce dans toutes les disciplines".

"Cela inclut également la création d'une direction générale du sport scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale", a-t-il ajouté.

M. Sadaoui a précisé que ce championnat national, organisé sous le haut patronage du président de la République, constitue l'aboutissement d'un long processus de compétitions et d'éliminatoires ayant réuni plus de cinq millions d'élèves issus de 24.286 établissements scolaires, dans les trois cycles d'enseignement, et répartis dans les disciplines de football, handball, basketball et volleyball.

Il a souligné que cette manifestation nationale vise à renforcer l'esprit sportif au sein du milieu scolaire, à détecter les talents et à offrir aux élèves une opportunité de faire valoir leurs compétences, ajoutant que la compétition se déroule sous la supervision de la Fédération algérienne du sport scolaire et du ministère des Sports, dans l'objectif "de repérer les talents afin de les accompagner vers une carrière prometteuse et une participation future dans les compétitions internationales".

Enfin, le ministre a indiqué que les phases finales de ce championnat, de quatre jours, regroupent 2.336 élèves, issus des trois paliers de l'enseignement, sous la supervision de 384 encadreurs.