Algérie: Clôture à Bejaia du 15e Festival national de la poésie amazighe

Béjaïa — La 15e édition du Festival national de la poésie amazighe de Béjaïa, s'est clôturée dimanche soir par l'annonce des noms des lauréats du concours poétique organisé à cette occasion, ainsi que par un concert festif et convivial qui a sublimé cet événement riche en surprises.

Cette manifestation, qui s'est déclinée sous le signe de la poésie pure et noble a réussi avec subtilité à remettre le genre (poésie) au centre du système littéraire amazigh. Elle a également permis des rencontres et des échanges, notamment en renforçant les liens entre le sud et le nord du pays.

Ces derniers ont été enrichis à l'occasion par un jumelage intense et fructueux entre Timimoun et Akbou, donnant lieu à un échange remarquable entre les deux communes.

L'événement, largement ouvert par ailleurs à la création musicale et au folklore célébré avec éclat par les groupes féminins d'"Urar l'Xaleth" et les troupes de l'"Ahellil" de Gourara, a surtout mis en lumière l'efflorescence de la poésie d'expression amazighe, pratiquée de manière très élaborée. Les lauréats du concours en ont donné un exemple éloquent.

Le premier prix, attribué dans cet esprit, a été décerné à un exemple atypique : Nora Hamoudi, de Tizi-Ouzou. Autodidacte, elle a livré des vers et des rimes bouleversants qui témoignent de la beauté de la langue lorsqu'elle est maîtrisée.

L'écrivain Rachid Oulebsir, qui a remporté la deuxième place, a reconnu l'inspiration de sa rivale, douée pour le ciselage des mots. C'est également le cas de Mohamed Harnadou, de Ouargla, et de Hakima Boukerrou, d'Akbou, respectivement 3e et 4e du classement.

Plus d'une centaine de poètes, issus de 19 wilayas et représentant toutes les variantes linguistiques amazighes, ont participé, durant cinq jours, à l'animation de ce festival organisé par l'association "Etoile culturelle d'Akbou" et parrainé par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).